Ideja, kas gaidīja savu brīdi
Kagainis atzīst, ka iecere par šādu projektu viņam bija radusies jau sen. "Man šī vīzija bija kādus trīs gadus atpakaļ un izdevās tieši tā, kā es arī biju plānojis," viņš stāsta. Noriskējuši un par projekta objektu izvēlētas baznīcas - arhitektonisks objekts, kas lai arī bērniem nav pats populārākais, tomēr ideja sevi attaisnojusi.
Viņš stāsta, ka caur šo projektu ieguvējas ir veselas trīs paaudzes. “Seniori projektā pārstāv kultūrvēsturisko dimensiju, vidējā paaudze tie ir jaunie vecāki, kuru bērni modelē, savukārt paši bērni ir tie, kuri baznīcas būvēja Minecraft vidē. Klāt nāca arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas atsaucās un apgleznoja 3D baznīcas.”
Projekta organizators U.Kagainis ir pateicīgs Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par radošo iesaisti, apgleznojot baznīcu modeļus
No īstās baznīcas līdz digitālam modelim
Jau esam aprakstījuši, ka pats projekts sākās ar komandu sadarbību un pētniecību.
Vairāku nedēļu garumā skolēni pētīja izvēlētos kultūrvēsturiskos objektus - apmeklēja baznīcas, fotografēja, veica mērījumus, analizēja vēsturiskos avotus un gatavoja prezentācijas video. Konkursa fināla dienā 4.martā komandas būvēja savas izpētītās baznīcas Minecraft Education vidē. Tām divu ar pus stundu laikā bija jāatveido baznīcas Minecraft vidē no nulles – "vadoties pēc tām zināšanām, kas viņiem bija iepriekšējā pētniecības periodā," stāsta Kagainis.
Bet ar digitālo modeli darbs nebeidzās. Uzmodelētās baznīcas tika izdrukātas 3D printerī, un pēc tam Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi katra modeli apgleznoja baznīcu krāsu toņos.
Izstāde, kas sāk ceļojumu pa novadu
Izstādes atklāšana 16. maijā paredzēta kā pasākums pirmkārt pašiem dalībniekiem, “kas piedalījās un atbalstīja visā garajā procesā kopš janvāra, ieskaitot pašu konkursu." Minecraft vēstnieks Latvijā cer, ka šis būs tikai lielisks sākums ceļojošajai izstādei. Līdz nākamās nedēļas beigām baznīcu modeļus varēs aplūkot muzejā, tomēr novads ir izteicis interesi ceļojošajai izstādei rast vietu arī pēc tam. Organizators cer, ka tā būs aplūkojama arī bibliotēkā un citās novada vietās.
Minecraft kā mācību rīks
U.Kagainis, Minecraft vēstnieks Latvijā, pedagogs, foto no personīgā arhīva
Kagainis ar Minecraft skolās Latvijā strādā jau astoņus gadus, un šis projekts Ogrē viņam ir bijis kā apliecinājums, cik svarīgi ir spēt jauniešiem interesanto video spēļu ieradumu sasaistīt kopā ar jēgpilnu zināšanu apguvi.
"Es redzu to milzīgo vērtību, ja videospēli mēs ievirzām jēgpilnā līknē, tas bērnam dod ļoti daudz iespējas attīstīties. Tas ir brīnišķīgs saturs mācību programmas uzlabošanai," viņš uzsver, norādot uz atšķirību no ierastā videospēļu izmantošanas veida, kurā tās galvenokārt tiek izmantotas brīvā laika pavadīšanai.
Izstādi var apmeklēt Ogres Vēstures un mākslas muzejā vēl nedēļu pēc atklāšanas un arī turpmāk, kad tā ceļos pa novadu.