Pārstāvji no Latvijas jau otro gadu piedalīsies Baltijas "Gājienā par dzīvību"

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"Arī šogad norisināsies “Gājiens par dzīvību” (Žygis už gyvybę), pulcējot ģimenes, organizācijas un cilvēkus, kuri vēlas publiski apliecināt cilvēka dzīvības vērtību un cieņu pret to no tās sākuma līdz dabiskai nāvei. Aicinām arī Latvijas ģimenes un domubiedrus doties uz Viļņu un piedalīties gājienā!" tā biedrības pārstāvji.
Pirmais “Gājiens par dzīvību” Viļņā notika 2025. gada 4. oktobrī. Tas bija sabiedrības solidaritātes pasākums, kas vienoja dalībniekus no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kā arī viesus no Polijas. Gājiena mērķis bija atgādināt, ka cilvēka dzīvības vērtība ir nemainīga neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, spējām vai citiem apstākļiem.
No Latvijas šajā gājienā devās turpat sešdesmit dalībnieku, tostarp pārstāvji no asociācijas «Ģimene», biedrībām «Vecāku alianse» un «Esmu dzīvs» un Kristīgo mediķu biedrības, kā arī daudzas privātpersonas.
Gājiens cauri Viļņas centram
Organizatori arī šogad uzsver rūpes ne tikai par nedzimušajiem bērniem, bet arī par mātēm, tēviem, vecvecākiem un ģimenēm, tiecoties veidot sabiedrību, kurā cilvēka dzīvība un cieņa tiek respektēta no tās sākuma līdz dabiskai nāvei.
Gājiena dalībnieki pulcēsies pie Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālās bibliotēkas. No turienes gājiens dosies pa Gedimina prospektu līdz Katedrāles laukumam, kur notiks svētku koncerts, uzrunas un citas aktivitātes.
Pasākuma centrā ir vēstījums par katra cilvēka dzīvības vērtību un cieņu. Tā būs arī iespēja satikt ģimenes, domubiedrus un organizācijas no Lietuvas un citām valstīm, kurus vieno rūpes par dzīvības kultūras stiprināšanu.
Gājienā par dzīvību Viļņas Katedrāles laukumā uzrunu teica arī ārste ginekoloģe no Latvijas Aiga Rotberga. Foto - E. Bartuliu
Pasākuma programma
11.00–16.30 | Organizāciju tirdziņš un radošā zona
Katedrāles laukumā darbosies cilvēka dzīvības kultūru veicinošo organizāciju informatīvais tirdziņš, kā arī izglītojoša un radoša zona bērniem.
11.00–16.30 | Uzkodu zona
Katedrāles laukumā.
12.30 | Gatavošanās gājienam
Pie M. Mažvīda bibliotēkas būs pieejama pasākuma atribūtika, plakāti, krekliņi u. c.
13.00 | Pasākuma sākums
Pie M. Mažvīda bibliotēkas – ievads pirms gājiena, nacionāla un starptautiska līmeņa uzrunas un svētku mūzika.
13.30 | Gājiens
No M. Mažvīda bibliotēkas pa Gedimina prospektu līdz Katedrāles laukumam.
14.30–16.30 | Svētku koncerts un uzrunas
Katedrāles laukumā notiks koncerts un uzrunas. Programmā paredzēts arī klusuma brīdis, pieminot visus, kuri nav ieraudzījuši šīs pasaules gaismu.
14.30–16.30 | Komunikācijas zona
Katedrāles laukumā būs pieejama informācija medijiem un sabiedrībai, kā arī fotozona.
Latvija – būsim kopā arī šogad!
Asociācija "Ģimene" arī šogad organizē kopīgu braucienu ar autobusu - sestdien, 26. septembrī.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi.
Pieteikšanās braucienam: https://forms.gle/mNY3zSxsGcfHk4PR6