Sestdiena, 10.01.2026 18:40
Dorisa, Tatjana
Sestdiena, 10.01.2026 18:40
Dorisa, Tatjana
Sestdiena, 10. janvāris, 2026 17:57

FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde "Divi"

OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde "Divi"
Foto: OgreNet
Sestdiena, 10. janvāris, 2026 17:57

FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde "Divi"

OgreNet

Svinīgā gaisotnē šodien, 10. janvārī, Ogres Vēstures un mākslas muzeja 2. stāvā tika atklāta mākslinieka Modra Brasliņa zīmējumu izstāde “Divi”. Tajā apskatāmi vairāk nekā 20 mākslas darbi – melnbalti zīmējumi, kas tapuši ar minimāliem izteiksmes līdzekļiem – vien papīru un zīmuli. OgreNet piedāvā ielūkoties galerijā no izstādes atklāšanas.

Kā iepriekš vēstīja Ogres Vēstures un mākslas muzejs, izstāde “Divi” aktualizē portretu nevis kā ārējās līdzības fiksāciju, bet kā procesu, kas atsedz spriedzi starp redzamo un neredzamo, starp apziņas virskārtu un dziļākajiem psihes slāņiem. Modra Brasliņa zīmējumu sērija aptver gan māksliniekam personiski tuvus, gan distancētākus modeļus, priekšplānā izvirzot psiholoģisku un eksistenciālu skatījumu.

Modris Brasliņš absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas A. Naumova un K. Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu. Piedalījies vairākās starptautiskās zīmēšanas biennālēs Indijā, Šveicē un Čehijā, kā arī aktīvi iesaistījies Latvijas laikmetīgās mākslas procesos. Bijis žurnāla "Rīgas Laiks" mākslinieks, saņēmis vairākas balvas, tostarp atzinību starptautiskajā zīmēšanas biennālē Indijā un Latvijas Grāmatu izdevēju asociācijas konkursā “Zelta ābele". Modris Brasliņš dzīvo un strādā Ogrē. 

Izstāde muzeja telpās būs apskatāma līdz šī gada 29. martam.

FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Gluži kā īstas fotogrāfijas! Ogrē atklāta mākslinieka Modra Brasliņa melnbalto zīmējumu izstāde &quot;Divi&quot; Foto: OgreNet
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?