ZZS: nepieciešami konkrēti lēmumi
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norāda, ka par bērnu aizsardzību digitālajā vidē nepietiek vien ar diskusijām – nepieciešama arī praktiska rīcība.
“ZZS uzskata, ka šajā jautājumā ne tikai jāuzsāk diskusija, bet jāpieņem reāli lēmumi. Tāpat kā Saeimā tika apstiprināta mūsu iniciatīva mobilo telefonu lietošanas ierobežojumam sākumskolā, atbalstām arī sociālo tīklu ierobežošanu bērnu lietošanā līdzīgi kā tas jau izdarīts Austrālijā un likumdošanas fāzē tas šobrīd ir Dānijā un Francijā,” sacīja Rokpelnis.
Viņš uzsver, ka bērnu drošība digitālajā vidē kļūst arvien aktuālāka, ņemot vērā sociālo tīklu ietekmi uz jauniešu ikdienu.
Īpaši jāaizsargā jaunākie bērni
Arī “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs uzskata, ka nepieciešams apsvērt ierobežojumus, īpaši attiecībā uz jaunāko vecuma grupu.
“Īpaši svarīgi aizsargāt jaunākus bērnus līdz 12 gadu vecumam, ierobežojot viņu piekļuvi sociālajiem medijiem,” norādīja Šuvajevs.
Vienlaikus deputāts uzsver, ka jebkuram ierobežojumam jābūt praktiski īstenojamam.
“Tomēr kā ar jebkuru ierobežojumu vai aizliegumu – jāveido regulējums, kas ir efektīvs, un nozīmīga atbildība jāuzņemas arī vecākiem,” sacīja politiķis.
Viņaprāt, problēma ir pietiekami nopietna, lai tai pievērstu politikas veidotāju pastiprinātu uzmanību.
Kā aģentūru LETA informēja “Jaunajā vienotībā”, partijas valde nolēmusi rosināt diskusiju valdībā un Saeimā, kā arī sākt darbu pie normatīvā regulējuma izstrādes.
Partijā uzsver, ka šāds solis nepieciešams, lai aizsargātu bērnu veselību un drošību digitālajā vidē.
Pēc JV norādītā, pēdējo gadu pētījumi un speciālistu atzinumi liecina par tiešu saikni starp pārmērīgu sociālo mediju lietošanu agrīnā pusaudžu vecumā un pieaugošiem mentālās veselības riskiem. Starp biežāk minētajām problēmām ir depresija, trauksme, miega traucējumi un zems pašvērtējums.
Tāpat bērni digitālajā vidē ir īpaši neaizsargāti pret kibermobingu, kaitīgu saturu un dažādiem interneta krāpniekiem.
Diskusija notiek arī Eiropā
JV norāda, ka līdzīgas iniciatīvas šobrīd tiek apspriestas vai jau virzītas vairākās Eiropas Savienības valstīs.
“Latvija jau šobrīd ir viena no vadošajām valstīm ES, kas ieviesusi stingrus ierobežojumus viedtālruņu lietošanai izglītības iestādēs. Šie ierobežojumi uzlabojuši vidi skolās, tādēļ nepieciešams rast risinājumu, kā bērnus pasargāt arī ārpus skolas,” uzsver partijā.
Vienlaikus JV norāda, ka sociālo tīklu platformas darbojas globāli, tāpēc efektīvus aizliegumus un kontroles mehānismus ir grūti ieviest tikai vienas valsts līmenī.
Tādēļ Latvija plāno aktualizēt šo jautājumu arī Eiropas Savienības institūcijās, rosinot vienotus tehniskos risinājumus vecuma verifikācijai un lielāku sociālo mediju platformu atbildību.
