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Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 10:34

Nedēļas nogale vienā svinēšanā: Lauberē, Lielvārdē, Taurupē un Ogrē priecēs daudzveidīgi pasākumi

OgreNet
Nedēļas nogale vienā svinēšanā: Lauberē, Lielvārdē, Taurupē un Ogrē priecēs daudzveidīgi pasākumi
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 10:34

Nedēļas nogale vienā svinēšanā: Lauberē, Lielvārdē, Taurupē un Ogrē priecēs daudzveidīgi pasākumi

OgreNet

No 24. līdz 26. jūlijam Ogres novadā gaidāmi dažnedažādi pasākumi: Lauberē, Lielvārdē un Taurupē svinēs svētkus ar daudzveidīgām aktivitātēm, savukārt Ogrē varēs izdejoties dančos un izpriecāties atrakcijās.

24. jūlijā 

No plkst. 12.00 Suntažu ielā 2, Ogrē, gaidāms pasākums ģimenēm un bērniem “Kopā roku rokā”. Būs loku šaušana, piepūšamās atrakcijas, āra spēles, stafetes, cukurvate, radošas darbnīcas, pasaku tēli un lielā putu ballīte. Ieeja bez maksas.

No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, aicina izdejoties vasaras vakara dančos. Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus! 

Lielvārdes pilsētas svētku pirmajā dienā priecēs mini olimpiskās spēles, Lielvārdes Jauniešu domes aktivitātes, ekumēniskais svētku dievkalpojums, svētku atklāšanas koncerts "12 stāsti vasaras vakaram", izstādes "Ieraudzīt Lielvārdi" atklāšana un nakts orientēšanās pilsētā.

Taurupes pagasta svētku pirmajā dienā no plkst. 12.00 notiks ziedu ornamenta veidošana pie pagastmājas zālājā.

Ķeipenē sāksies 19. vasaras plenērs, kurā viesosies mākslinieki Inese Mīlberga, Velta Riekstiņa, Vita Beikerte, Ziedonis Bārbals, Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante, Jānis Ziņģītis, Valērijs Dičkovskis, Kristiāns Emīls Muzikants, Katrīna Sēle, Rita Tālmane, Juris Ģērmanis, Ligita Caune. Plenērs norisināsies līdz 2. augustam.

25. jūlijā

Priecēs Lauberes diena: no plkst. 10.00 aktivitātes bērniem, tirdziņš, ieskaņas koncerts, uzkodu konkurss, sportiskas aktivitātes, plkst. 20.00 Miks Dukurs, plkst. 22.00 zaļumballe ar grupu "Ginger Band ". Visi pasākumi bez maksas.

Lielvārdes pilsētas svētku otrajā dienā apmeklētājus gaidīs amatnieku un mājražotāju tirgus, Latvijas čempionāts armvrestlingā un vīru spēļu kvartāls, muzikālās brokastis "Dvēselīte. Brauna kods", pastaiga pilsētā "Lielvārdes noslēpumus meklējot", radošās un izzinošās aktivitātes, svētku gājiens, kā arī koncertuzvedums "Ieausti laikā" ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.

Taurupes pagasta svētku otrajā dienā paredzēts svētku gājiens, rīta sveiciens kopā ar Renāru Biezbārdi, sporta aktivitātes, piepūšamā atrakcija un putu ballīte bērniem, Kaspara Markševica koncerts, jaundzimušo sveikšana, zaļumballe ar grupu “Galaktika” un citas aktivitātes.

Kapusvētki

25. jūlijā:

plkst. 15.00 kapusvētki Taurupes pagasta Aderkašu kapos;

plkst. 15.00 luterāņu kapusvētki Jumpravas kapos.

26. jūlijā:

plkst. 10.30 katoļu kapusvētki Suntažu kapos;

plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Suntažu kapos;

plkst. 13.00 luterāņu kapusvētki Kastrānes kapos Suntažos;

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