Ogrēniete Ināra Skuja ikdienā strādā Ogres PII “Riekstiņš”, kur uzņēmīgā ome pilda vadītājas pienākumus. Dzīvē izaudzinājusi trīs bērnus, un šobrīd nenogurstoši atbalsta četru mazbērnu izaugsmi.
Katra no finālistēm saņēma īpašu nomināciju, kas atspoguļoja žūrijas vērtējumu un unikālo personību. Kā norāda organizatori - "Šis kronēšanas vakars bija veltīts dzīvesgudrībai, sirsnībai un sievietēm, kuras ar savu pieredzi un mīlestību pret dzīvi spēj iedvesmot ikvienu. Paldies visām dalībniecēm par drosmi, siltumu un eleganci, ar ko piepildījāt šo notikumu. Katrs smaids, katrs vārds un katrs solis šajā vakarā bija kā apliecinājums tam, ka skaistums un spēks mīt mūsos visos laikos."
Konkursa mērķis ir celt sievietes pašapziņu, apzinoties savu viedumu un dalīties dzīves pieredzē, kā arī saprast to, ka dzīve var būt vērtīga, skaista un prieka pilna jebkurā vecumā. Kopt latviskās un ģimeniskās tradīcijas, apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.
Tieši novembris, kā patriotu mēnesis tika izvēlēts konkursa noslēgumam, jo šis ir laiks, kad tiek godinātas ģimenes vērtības, tradīcijas. Lielas ģimenes pamatā ir vairākas paaudzes.
Konkurss “Grandma Latvija” ir daļa no starptautiskā projekta “Grandma Universe”, kas godina un iedvesmo sievietes visā pasaulē, pierādot, ka sieviete var būt gan eleganta, gan aktīva, gan iedvesmojoša personība arī tad, kad viņai ir mazbērni.
Konkursa nosaukums tāpēc ir angļu valodā “Grandma Latvia” (latviski - Oma, Vecmamma), saskaņā ar valodas centra atļauju, kā arī pamatojoties uz to, ka nevienu no 13 Omītem ģimenē nesauc par Vecmammu.
"Grandma Latvia" organizatori ir saņēmuši sertifikātu un ir pilnvaroti oficiāli pārstāvēt un deleģēt Latvijas dalībnieci "Grandma Univers" pasaules konkursam, nodrošinot likumīgu un ekskluzīvu pārstāvniecību starptautiskā līmenī.