24. decembrī
No 4. līdz 29.decembrim Ziemassvētku dāvanu tirgotava Ķeipenē – no plkst. 9.00 līdz 12.00 Ķeipenes tautas nama Mākslas telpā. Ogres novada pašvaldība aicina rokdarbniekus un amatniekus piedalīties ar pašdarinātiem darbiem – dāvaniņām. Rotas lietas, zīda šalles, cimdi, zeķes, izšuvumi, piparkūkas, Latvijā ražoti produkti, tējas, Ziemassvētku dekori, u.c. Lieliska iespēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas! Ražotāji var pieteikties pa tālr. 26545470. Tirgotava un Mākslas telpa būs atvērta katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, pirms un pēc pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikā un pēc pieprasījuma – zvanot uz tālruni 26545470.
Ziemassvētku tirgus Tīnūžos – no plkst. 9.00 līdz 16.00 Tīnūžu tirdzniecības laukumā “Lapas”.
Ziemassvētku vecīša izbrauciens Ķegumā – no plkst. 11.00 līdz 15.00. Sagaidi svētku prieku, sveicienus un pārsteigumus savā apkārtnē.
Ziemassvētku Dievkalpojums Meņģelē – plkst.16.00 Meņģeles ev. luteriskajā baznīcā. Kalpos mācītājs Krišjānis Bulle. Koncertu sniegs viesi no Rīgas.
Ziemassvētku dievkalpojums Lēdmanē – plkst. 18.00 Lēdmanes Sv.apustuļu Pētera un Paula Romas katoļu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojums ar sieviešu kora “Lēdmane” piedalīšanos.
25. decembrī
Ziemassvētku balle Suntažos – plkst. 21.00 Suntažu Kultūras namā “Balle Ziemassvētkos” ar grupu KOLIBRI. Biļetes cena 12 eiro.
26. decembrī
Muzikālā rotaļprogramma “Ziemassvētku blēņošanās” Madlienā – plkst. 10.30 Madlienas kultūras namā. Sagaidīsim jautras aktivitātes, tēlus un svētku prieku! Ieeja – bez maksas.
Ziemassvētku pasākums bērniem Lauberē – plkst. 11.00 Lauberes Kultūras namā Ziemassvētku vecītis ciemos gaidīs mazos lauberiešus.
Ziemassvētku programma “SILTI” Ogrē – plkst. 13.00 Ogresgrīvas pusmuižas atjaunotajā ēkā Rīgas ielā 14A, Ogrē. Mārtiņš Vilsons un Mārtiņš Egliens aicina uz sirsnīgu svētku noskaņu. Caur stāstiem, dzeju un mūziku abi Mārtiņi kopā ar skatītājiem atvērs sirdis Ziemassvētku brīnumam - tam klusajam siltumam, kas piepilda sirdis, kad gaiši mirdz svecīšu liesmas un mēs viens otram un pasaulei vēlam Priecīgus Ziemassvētkus. Prāts atpūtīsies un sirds priecāsies - īsti, klusi un silti. Programmai “SILTI” izraudzīti dažādu autoru darbi, kas mūs aizvedīs uz Ziemassvētkiem. Pie klavierēm dziesmu autors Mārtiņš Egliens.
Ģimenes filma KĀ PELĒNI ZIEMASSVĒTKUS IZBOJĀJA Ogrē – plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Filma dublēta latviešu valodā. Filmas garums: 1 h 20 min. Bez vecuma ierobežojuma.
Koncerts LAIME Meņģelē – plkst. 17.00 Meņģeles Tautas namā. Koncertēs muzikālā apvienība “Melodia” un ģitārists Jānis Rolmanis. Ieeja 3 eiro.
Ziemassvētku balle ar grupu “Poniji” Ciemupē – plkst. 21.00 Ciemupes Tautas namā. Aicinām uz svētku noskaņu, dejām un jautru kopābūšanu! Biļetes 16EUR, pasākuma dienā 20EUR. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu cienastu.
27. decembrī
Gadumijas šovs SAPNIS VECGADA NAKTĪ Ogrē – plkst. 15.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Muzikāli izklaidējošā gadumijas šovā SAPNIS VECGADA NAKTĪ jūs priecēs lieliska aktieru un dziedātāju komanda – Maksims Busels, Gustavs Melbārdis, Anmary, Atis Zviedris, Luka, Dainis Skutelis, Sanita Roze, Edvards Grieze, Toms Kalderauskis, Emīls Gilučs-Lācis, Austra Elza Kozuliņa, Zane Lazdiņa un Sarma Liede. Šovu bagātinās arī dejotāji Rolands Šteinbergs, Zane Stūre, Kārlis Kemlers, Asnate Rikse, Ieva Kemlere, bet par muzikālo pavadījumu rūpēsies instrumentālā grupa Matīsa Žilinska vadībā.
Ziemassvētku pasākums visai ģimenei "Lāstekas jociņi" Rembatē – plkst. 16.00 Rembates Tautas namā. Ziemassvētku rotaļizrādē palīdzēsiet Lāstekai īstenot tās kārtējo pārdrošo ieceri, uzzināsiet kā izvairīties no ļaunās ledus karalienes burvju valgiem un visbeidzot metīsities ziemassvētku rotaļās un dančos, nodrošinot saulītes atgriešanos. Ieeja bezmaksas. Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.
Vecgada balle kopā ar grupu “Zelta Kniede” Madlienā – plkst. 21.00 aicinām uz Vecgada balli Madlienas kultūras namā. Biļetes iepriekš – 12 EUR, pasākuma dienā – 15 EUR. Biļešu iegāde un galdiņu rezervācija Madlienas pagasta pārvaldes kasē darba laikā un kultūras namā. Informācija pa tālruni 26301510.
Vecgada deju balle ar Artūru Manguli un grupu MEDUSPODS Ogresgalā – plkst. 21.00 Ogresgala Tautas namā. Vecgada deju balle ar sēdvietām pie galdiņiem.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu cienastu. Biļešu cena 25 eiro, ar Ogres novadnieka karti/lietotni 20 eiro. Pasākuma dienā Ogresgala Tautas namā norēķini iespējami tikai skaidrā naudā, ja sēdvietas vēl būs pieejamas.
Ziemas balle Jumpravā – plkst. 22.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā notiks Ziemas balle pie galdiņiem. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Ēriks Budēvics no grupas “Hameleoni”, Indra Raila un DJ MFZ. Biļešu cena: iepriekšpārdošanā – 8,00 EUR, pasākuma dienā – 10,00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas no 9. līdz 23. decembrim Jumpravas pagasta Kultūras namā (zvanot pa tālruni 25450061).
31. decembrī
Jaunā gada sagaidīšanas balle Lielvārdē – plkst. 20.00 aicinām 2026. gadu sagaidīt Lielvārdes pilsētas Kultūras namā svinīgā un izklaidējošā gaisotnē. Balles mūziku nodrošinās grupa ZUŠI un DJ TERAPEEG (Jānis Balodis). Par labu noskaņojumu rūpēsies Jānis Kreičmanis no Comedy Latvia, kā arī vakara vadītājs Edgars Žukovskis. Vakara gaitā gaidāmi arī citi pārsteigumi. Pasākums norisināsies pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Biļešu cena: pieaugušajiem – 30,00 EUR, bērniem līdz 7 gadu vecumam – 10,00 EUR.
Jaunā gada balle “Gads Zeltā” Ogrē – plkst. 21.00 Ogres novada Kultūras centrā. Ieeja no plkst. 20.00, balles sākums plkst. 21.00 un turpinājums līdz pat plkst. 4.00 rītā. Apmeklētāji aicināti ierasties ar savu cienastu, lai klātu svētku galdus un baudītu mājīgas Jaunā gada svinības.
Jaunā gada sagaidīšanas balle Ķeipenē – plkst. 22.00 Ķeipenes Tautas namā. Par muzikālo noformējumu un noskaņojumu gādās grupa “NorMoon”. Biļetes cena 10 eiro. Iepriekš pieteikties pa tālruni 26545470.
Vecgada balle "Melnā mirdzumā" Birzgalē – plkst. 23.00 Birzgales Tautas namā. Jauno gadu sagaidīsim ar labu mūziku, deju soļiem un lielisku noskaņu kopā ar grupu “Kreisais Pagrieziens”. Dress code: melns ar spīdumu, mirdzuma vai glamūra akcentu. Ieeja: 5 EUR. Galdiņu rezervācija līdz 23. decembrim: 29424612. Lai mirdz gan tērpi, gan noskaņojums!
Jaunā gada sagaidīšanas balle Mazozolos – plkst. 23.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā. Par muzikālo gaisotni parūpēsies Ēriks Smalķis. Vakars solās būt piepildīts ar dejām, svētku sajūtu un Jaungada gaidīšanas prieku. Ieejas maksa: 5,00 EUR.
1. janvārī
Skrējiens IESĀC SPORTOJOT, TURPINI SPORTOJOT! Ķegumā – reģistrācija no plkst. 11.30, skrējiens no plkst. 12.00 līdz 15.00. Skrējiens/iešana savās iespēju robežās, bet ne mazāk par 3 km.
Vēl pēdējās decembra dienās ir iespēja pagūt un aplūkot kādu no Ogres novadā esošajām izstādēm!
Patīkamu atpūtu Ogres novadā!