Kā jau informējām, 15. jūnijā Ogrē, aplī pie "Lidl" veikala, tika uzstādīts vides objekts, kura augstums ir 3,5 metri. Skulptūra simbolizē līgotājus – Līgu un Jāni. Vides objektu veidoja SIA "AD production", un tas izmaksāja 16 719.34 eiro bez PVN. Jānis un Līga būs vērojami Ogres aplī līdz pat šī gada 31. jūlijam.
Īpaša diskusija izvērtusies zem kādas Facebook lietotājas Kristas Burānes ieraksta. Viņa pati kritizē jaunuzstādīto vides objektu, sakot "Tas atbalsta ne tikai sliktas gaumes un plastmasas estētikas normalizāciju, bet arī ļoti tiešā veidā vēsta par autoritārisma izpratni par mākslas un kultūras formām un uzdevumiem."
"Te nu es saklausu FUI visiem saviem senčiem... mammas, vecmammas, krustmammas mājās -visiem bija līdzīgas porcelāna figūras tautas tērpos. Man, kā tādam "sociālisma produktam" šis pilsētas dekors liekas skaists un vietā. Paldies idejas autoriem," tā Gunta Jeniņa.
Indra Ergle jautā: "Kāds tur sakars ar PSRS ??? Arī gaumes dažadas .. Bet statujas ir veidotas gadu tūkstošiem . Un dažados stilos,no dažadiem materiāliem. Šis nosodījums ir galīgi garām!"
Kāda cita komentētāja Ieva Lešinska pauž: "Autoritārisma laikā, protams, arī bija ekscesi, bet tad vēl cilvēki saprata, kā rotāt ar puķu un ozollapu vijām un meijām. Goda vārti vadonim ir nožēlojami pēc satura, taču estētiski tīkami (ar izņēmumiem) pēc formas. Grūti pateikt, kurā brīdī “skaisti” tika nomainīts ar “smuki”. Droši vien tai pašā, kad piedzima pirmā riepas puķu dobe.
Ogrēniete Dace Voitkeviča saka, ka, jā, var strīdēties par izdevumiem un lēmumu pieņemšanu, taču viņai kā savas pilsētas patriotei ir pieriebusies "šī Ogres aplikšana vienmēr un par visu." Viņa raksta - "Te, tāpat kā citur, notiek dažādas lietas, dzīvo dažādi cilvēki. Kaut kā neesmu lasījusi Ogres nolicēju izteikumus par, piemēram, Lieldienu zaķiem dažādos miestos. Brauciet uz Ogri ciemos, varbūt viedoklis mainīsies!"
Kādu tad to pāri vajadzēja? Tā jautā Ingrīda Būcena un papildina - "Ar ziliem matiem un rinķi degunā? Tas būtu laikmetīgi?"
Ģirts Ģirts arī ko līdzīgu jautā - "Laikam Jānim vajadzēja būt varavīksnes tērpā, un gejam, un Līgai jābūt nebinārai transpersonai, lai kaut kādai "izglītotai un ar gaumi apveltītai dāmai" liktos pieņemami."
Diskusijā iesaistās Atis Holms, kas atklāj, ka ir daļa no radītāju komandas. "Es un mana komanda šo objektu radījām savām rokām, ieguldot smagu fizisku un inženiertehnisku darbu. Es nepieņemšu virspusēju un nekompetentu kritiku no cilvēkiem, kuriem nav ne mazākās izpratnes par to, ko reāli prasa šāda mēroga projekta realizēšana dzīvē. Pirms publiski noniecināt citu darbu, ieteiktu vispirms pamēģināt pašai radīt kaut ko tamlīdzīgu."
Ginta Kalniņa arī pauž komplimentus idejas autoriem un jautā: "Ja tas, ka man patīk Latvijas nacionālie tautas tērpi, tautas dejas, Dziesmu svētku tradīcija, latvju danči, dainas, tradicionāli ģērbti dzimumu pārstāvji, mani ierindo "bezgaumības un neizglītoto kastītē" - lai tā būtu. Tikai tāda maza ziņkārība, kas tad, Jūsuprāt, ir tas latviskums, kas nebūtu "pareizais" vai "nepareizais"? Ko Jūs liktu vietā?"
Vladimirs Morozovs: "Vispār jau forša skulptūra, un ir par godu visas Latvijas tautas iemīļotajiem svētkiem - Jāņiem! Tas taču ir kolosāli, lai tiek veidotas klasiskā satura skultūras, nevis avangarda paraugi ! Ja kādam liekas, ka tagad visam, ko uztaisa, vajadzētu līdzināties tieši vēsturiskiem paraugiem - droši rosiniet to savās pilsētās un pagastos! Vietas pietiks visiem!"