Jauno maršrutu kopīgi nodrošinās Latvijas pasažieru pārvadātājs AS “Pasažieru vilciens” (zīmols “Vivi”) un Lietuvas dzelzceļa uzņēmums “LTG Link”.
Ogres novada pašvaldības mājaslapā vēstīts, ka biļetes pārrobežu braucieniem, tostarp maršrutos Rīga–Viļņa, Viļņa–Daugavpils, kā arī iekšzemes braucieniem Lietuvā, būs pieejamas “LTG Link” tīmekļvietnē un biļešu tirdzniecības automātos.
Savukārt biļetes iekšzemes braucieniem Latvijā, kā arī braucieniem līdz Turmantas stacijai uz Latvijas un Lietuvas robežas būs pieejamas Vivi tirdzniecības kanālos, tostarp Vivi tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē, biļešu kasēs un pie konduktoriem vilcienā. Vienvirziena biļete, piemēram, no Rīgas uz Daugavpili maksās 9,90 eiro, no Rīgas uz Viļņu 24,90 eiro, bet no Viļņas uz Daugavpili 15,50 eiro.
Plānots pasažieriem piedāvāt arī papildu nedēļas nogales reisus maršrutā Viļņa–Daugavpils–Viļņa, kurus iecerēts sākt gada beigās. Saskaņā ar pašlaik izstrādāto kustības sarakstu sestdienās un svētdienās varētu būt divi reisi dienā: viens no rīta un viens pēcpusdienā.
Kā vēstīts iepriekš, vilciens kursēs katru dienu, savienojot ne tikai abas galvaspilsētas, bet arī sniedzot ērtākas ceļošanas iespējas uz Daugavpili un pat tālāk – uz Poliju.
Kustības saraksts
Pirmais vakara reiss no Viļņas izbrauks 13. decembrī plkst. 17.40 (Daugavpilī būs plkst. 20.04, bet Rīgā – plkst. 22.50). Savukārt pirmais rīta reiss no Rīgas aties 14. decembrī plkst. 7.01 (Daugavpilī – plkst. 9.47, Viļņā – plkst. 12.23).
Abos virzienos vilciens pieturēs Rīgā, Jāņavārtos, Ogrē, Lielvārdē, Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās, Krustpilī, Līvānos un Daugavpilī.
Braucot no Rīgas uz Viļņu, vilciens apstāsies arī Salaspilī, Jersikā, Nīcgalē, Vabolē un Līksnā (atpakaļceļā no Viļņas šajās piecās stacijās pieturas nebūs).
Lietuvā vilciens apstāsies Turmantā, Visaginā, Dūkštā, Ignalinā, Švenčionēļos un Pabradē.
Jaunā vilciena grafiks būs saskaņots ar reisu Viļņa–Varšava–Krakova. Tas nozīmē, ka ogrēnieši ar vienu ērtu pārsēšanos Viļņā varēs turpināt ceļu arī uz Polijas lielākajām pilsētām.
Jaunais starptautiskais reiss aizstās līdzšinējo agra rīta vilcienu no Rīgas uz Daugavpili un vakara reisu no Daugavpils uz Rīgu. Vienlaikus tas kļūs par otro ikdienas vilcienu starp Rīgu un Viļņu – pasažieriem arī turpmāk būs pieejams rīta reiss no Viļņas caur Šauļiem un Jelgavu (izbrauc plkst. 7.04, Rīgā pienāk plkst. 11.34).