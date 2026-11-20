Jau vēstījām, ka redakcija vakarā saņēma aculiecinieka video un foto par ugunsnelaimi minētajā ražotnē. Lasīt vairāk - šeit.
Aculiecinieka foto
Aculiecinieka video: šeit
Ugunsgrēki citviet Latvijā
Pavisam ceturtdien Latvijā ugunsgrēkos cieta septiņi cilvēki. Vairākos mājokļos, kuros izcēlās uguns, nebija uzstādīts dūmu detektors.
Rīgā ugunsgrēki bija divās vietās:
- No rīta Kursas ielā vienstāva dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas. Viens cilvēks izkļuva no mājas pats, bet bija cietis un tika nodots mediķiem.
- Neilgi pirms plkst. 11 Esplanādes ielā divstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas. Ugunsdzēsēji no otrā stāva izglāba trīs cilvēkus, un vēl viens cilvēks pats izkļuva no degošā dzīvokļa. Trīs cilvēki bija cietuši, un viens no viņiem tika nodots mediķiem.
Abos Rīgas mājokļos, kuros izcēlās uguns, dūmu detektora nebija.
Liepājā, Priekules ielā, piecstāvu mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas. Trīs cilvēki no ēkas izkļuva paši, bet divus izglāba ugunsdzēsēji. Arī šajā dzīvoklī dūmu detektora nebija.
Kuldīgā, Vienības ielā, divstāvu mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un sienas. No ēkas izkļuva četri cilvēki. Divi no viņiem bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Kāds mājas iedzīvotājs vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās ierobežoja uguni. Šajā mājoklī ugunsdzēsēji dzirdēja skanam dūmu detektorus.
Vēlu vakarā Saulkrastos, Pērses ielā, dega vienstāva dzīvojamās mājas jumts. Viens cilvēks no mājas izkļuva pats.
Diennakts laikā ugunsdzēsēji dzēsa arī degošu vieglo automašīnu, mikroautobusu, atkritumus un sadzīves mantas uz daudzdzīvokļu mājas balkona.
Kopā diennakts laikā VUGD saņēma 46 izsaukumus. 12 no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem, bet 19 izsaukumi izrādījās maldinājums.
Uzmanīgi ar sveci un atklātu uguni
VUGD norāda, ka vairāki ugunsgrēki, visticamāk, izcēlās neuzmanīgas rīcības ar atklātu uguni dēļ. Vismaz trīs gadījumos degt sāka bez uzraudzības atstātas sveces. Dienests atgādina, ka degošas sveces nedrīkst atstāt bez uzraudzības un mājoklī jābūt uzstādītam darbojošam dūmu detektoram.