Īpašu interesi jauniešu vidū izraisīja iespēja iepazīt policijas speciālo ekipējumu un praktiski izmēģināt to. Policijas pārstāvji pasākuma laikā ne tikai iesaistīja jauniešus dažādās aktivitātēs, bet arī iepazīstināja ar policista profesiju, ikdienas darbu un drošības jautājumiem, veicinot jauniešu izpratni par likumsargu darbu un nozīmi sabiedrībā.
Trīs dienu garumā pasākumā Ogres Zilajos kalnos pulcējās vairāk nekā 10 000 jauniešu no visas Latvijas, pārstāvot 6.–7. klašu, 8.–9. klašu un vidusskolas grupas.
Jau esam rakstījuši, ka “Čē Čē Čempionāts” ir sportisku un erudīcijas aktivitāšu pasākums 6.–12. klašu skolēniem no visas Latvijas, kurā jaunieši piedalās radošos uzdevumos, netradicionālos sporta veidos un draudzīgā savstarpējā sacensībā. Pildot dažādus izaicinājumus, klases sacenšas par vērtīgām balvām un čempionu titulu.
“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta arī Ogres novada pašvaldība.
“Divdesmit gadu laikā esam redzējuši, cik nozīmīga jauniešiem ir iespēja būt kopā, sadarboties un veidot īstas attiecības ārpus ekrāniem. Šī tēma nav izvēlēta nejauši – mūsu aptauja rāda, ka katrs astotais jaunietis (13 %) atzīst, ka viņam draugu nav vai arī viņš nav pārliecināts, vai tādi ir. “Čē Čē Čempionāts” vienmēr ir bijis par draudzību, uzticēšanos un kopīgi pārvarētiem izaicinājumiem, tāpēc šī gada tēma ir īpaši aktuāla,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.
Foto - Valsts policijas arhīvs