Pirmdiena, 01.06.2026 12:05
Bernedīne, Biruta, Mairita
Pirmdiena, 01.06.2026 12:05
Bernedīne, Biruta, Mairita
Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 08:01

Ko Valsts policija darīja un piedzīvoja skolēnu “Čē Čē Čempionātā 2026” Ogrē?

OgreNet
Ko Valsts policija darīja un piedzīvoja skolēnu “Čē Čē Čempionātā 2026” Ogrē?
Foto- Valsts policijas arhīvs
Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 08:01

Ko Valsts policija darīja un piedzīvoja skolēnu “Čē Čē Čempionātā 2026” Ogrē?

OgreNet

No 28. līdz 30. maijam Dubkalnu karjerā, Ogres novadā norisinājās “Čē Čē Čempionāta” fināls - viens no nozīmīgākajiem pasākumiem skolēnu vidū. Šim čempionātam ir daudzi sadarbības partneri, tostarp - Valsts policija. Arī šogad tā rūpējās par aizraujošām aktivitātēm skolēniem, tai skaitā dažādiem atjautības uzdevumiem. Sīvā 1148 klašu konkurencē šogad iespēju piedalīties “Čē Čē Čempionāta” finālā izcīnīja arī 8 Ogres novada skolas.

Īpašu interesi jauniešu vidū izraisīja iespēja iepazīt policijas speciālo ekipējumu un praktiski izmēģināt to. Policijas pārstāvji pasākuma laikā ne tikai iesaistīja jauniešus dažādās aktivitātēs, bet arī iepazīstināja ar policista profesiju, ikdienas darbu un drošības jautājumiem, veicinot jauniešu izpratni par likumsargu darbu un nozīmi sabiedrībā.

Trīs dienu garumā pasākumā Ogres Zilajos kalnos pulcējās vairāk nekā 10 000 jauniešu no visas Latvijas, pārstāvot 6.–7. klašu, 8.–9. klašu un vidusskolas grupas.

Jau esam rakstījuši, ka “Čē Čē Čempionāts” ir sportisku un erudīcijas aktivitāšu pasākums 6.–12. klašu skolēniem no visas Latvijas, kurā jaunieši piedalās radošos uzdevumos, netradicionālos sporta veidos un draudzīgā savstarpējā sacensībā. Pildot dažādus izaicinājumus, klases sacenšas par vērtīgām balvām un čempionu titulu.

“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta arī Ogres novada pašvaldība.
“Divdesmit gadu laikā esam redzējuši, cik nozīmīga jauniešiem ir iespēja būt kopā, sadarboties un veidot īstas attiecības ārpus ekrāniem. Šī tēma nav izvēlēta nejauši – mūsu aptauja rāda, ka katrs astotais jaunietis (13 %) atzīst, ka viņam draugu nav vai arī viņš nav pārliecināts, vai tādi ir.  “Čē Čē Čempionāts” vienmēr ir bijis par draudzību, uzticēšanos un kopīgi pārvarētiem izaicinājumiem, tāpēc šī gada tēma ir īpaši aktuāla,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.

Foto - Valsts policijas arhīvs

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?