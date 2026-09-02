Egils Helmanis: Nespēja nodalīt politiskus mērķus no saimnieciskiem jautājumiem nav demokrātiskas valsts pazīme

Piedāvājam E.Helmaņa plašāku komentāru par aizritējušo komisijas sēdi.
"Tomēr šodienas komisijas sēde vēlreiz aktualizēja daudz plašāku būtisku jautājumu - kur beidzas juridisks un saimniecisks pašvaldības darba izvērtējums un kur sākas un aizvien attīstās politisks process.
Valsts kontrole savā revīzijā ir vērtējusi Ogres novada pašvaldības politiķu pieņemto lēmumu lietderību, lai gan politiķu pieņemtos lēmumus un to lietderību var vērtēt tikai Ogres novada iedzīvotāji, kas politiķiem ir devuši mandātu strādāt un lemt.
Tāpat Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija ir paudusi, ka turpinās uzraudzīt Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu Ogres novada pašvaldībā. Tajā pašā laikā nevar ignorēt faktu, ka politiskie spēki, kuri ir pie varas gan Saeimā, gan tās Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Ogres novada domē strādā opozīcijā.
Tātad Ogres novada pašvaldības darbu Saeimā vērtē arī to varas partiju deputāti, kuriem Ogres novada iedzīvotāji nav piešķīruši mandātu vadīt novadu un, attiecīgi, arī nav devuši mandātu vērtēt padarīto.
Manā ieskatā tas rada pamatotu jautājumu par visa šī procesa politizāciju. Valsts kontroles revīzija Ogres novada pašvaldībā arī tika sākta tieši dēļ pašvaldības opozīcijas deputātu iesniegumiem un sūdzībām, un tagad šīs pašas revīzijas secinājumi tiek izmantoti politiskajā retorikā pret pašvaldību un tās vadību. Opozīcija Valsts kontroles ziņojumu izmanto arī savu politisko mērķu sasniegšanai.
Rezultātā veidojas savdabīgs politiskais karuselis - viens politisks process rada nākamo, bet arvien mazāk tiek runāts par pašu svarīgāko - Ogres novada iedzīvotājiem un viņu interesēm.
Valsts kontroles uzdevums ir profesionāli un neatkarīgi vērtēt publisko līdzekļu un mantas izmantošanu. Politiķu uzdevums savukārt ir pieņemt politiskus lēmumus un par tiem uzņemties atbildību savu vēlētāju priekšā. Ja šīs robežas sāk izplūst un politiķi ar valsts institūciju starpniecību sāk vērtēt un ietekmēt citu politiķu pieņemtos lēmumus, juridiski un saimnieciski jautājumi arvien vairāk pārvēršas par politiskās cīņas instrumentu.
Nespēja nodalīt politiskus mērķus no juridiskiem un saimnieciskiem jautājumiem nav demokrātiskas valsts pazīme. Tieši pretēji - ja politiskā konkurence sāk ietekmēt to, kā tiek izmantoti valsts institūciju mehānismi, mēs riskējam zaudēt vienu no būtiskiem demokrātiskas valsts principiem – neatkarīgu, objektīvu un no politiskajām interesēm nodalītu institūciju darbu.
Tādēļ es ceru, ka nākamā valdība spēs daudz skaidrāk nodalīt politiskos mērķus no juridiskiem un saimnieciskiem procesiem un stiprinās demokrātiskas valsts pamatprincipus. Neatkarīgām institūcijām ir jādara savs darbs, savukārt politiskās domstarpības politiķiem ir jārisina politiskajā laukā un vēlētāju priekšā.
Ogres novada pašvaldība turpinās ieviest tos Valsts kontroles ieteikumus, kuri ir pamatoti un nepieciešami pašvaldības darba pilnveidošanai. Vienlaikus mēs turpināsim argumentēti aizstāvēt savu pozīciju jautājumos, kuros pašvaldības vērtējums atšķiras. Mūsu uzmanības centrā ir un paliks Ogres novada iedzīvotāji un novada attīstība." (E.Helmanis)
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