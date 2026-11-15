Jānis Dombrava: mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs

Jānis Dombrava raksta:
"Igaunijā novērsta sabotāža, pateicoties Valsts drošības dienesta darbam. Aizturēti vairāki Latvijas nepilsoņi un pilsoņi. No Latvijas un Igaunijas iekšlietu ministru puses - liels paldies Valsts drošības dienestam par paveikto!
Pēc PSRS sabrukuma mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs. Turpināsim darbu, lai šādi cilvēki nevarētu apdraudēt dzīvi tiem, kuri mīl Latviju un vēlas dzīvot drošībā."
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