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Svētdiena, 15. novembris, 2026 18:45

Jānis Dombrava: mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs

OgreNet
Jānis Dombrava: mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs
Foto: LETA
Svētdiena, 15. novembris, 2026 18:45

Jānis Dombrava: mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs

OgreNet

Naktī uz sestdienu notika spridzināšanas mēģinājums "Threod Systems" ēkā Vīmsi, Igaunijā, ar nolūku to aizdedzināt. Aizdomās par šo nozieguma izdarīšanu aizturēti astoņi Latvijas valstspiederīgie, tostarp četri pilsoņi un četri nepilsoņi, visi slāvu etniskās izcelsmes.
Par notikušo sociālajos tīklos izvērtušās vairākas diskusijas, savu viedokli pauda arī Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš uzsvēra, ka mūsu vidū vēljoprojām ir cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs.

Jānis Dombrava raksta:

"Igaunijā novērsta sabotāža, pateicoties Valsts drošības dienesta darbam. Aizturēti vairāki Latvijas nepilsoņi un pilsoņi. No Latvijas un Igaunijas iekšlietu ministru puses - liels paldies Valsts drošības dienestam par paveikto!

Pēc PSRS sabrukuma mūsu vidū ir palikuši cilvēki, kuri ir gatavi īstenot smagus noziegumus Krievijas interesēs. Turpināsim darbu, lai šādi cilvēki nevarētu apdraudēt dzīvi tiem, kuri mīl Latviju un vēlas dzīvot drošībā."

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