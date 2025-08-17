Kulakovs piespēlēja grupai, kā varēja! "Pērkona" koncerta apmeklētāji "specefektus" no debesīm uztver kā zīmi

Svētdiena, 17.08.2025 22:42
Sestdiena, 16. augusts, 2025 14:48

OgreNet
Foto: Ekrānuzņēmums no "Threads"/Satori
OgreNet

Atzīmējot 40 gadus kopš muzikālās apvienības "Pērkons" leģendārā koncerta Ogrē, vakar, 15. augustā, grupa kopā ar citiem mūziķiem Ogres estrādē sarīkoja īstu rokfestivālu "Zibens pa dibenu". Tikmēr daba parūpējās par specefektiem. “Ogres estrādē grupas "Pērkons" koncerts acīmredzot izsaucis pamatīgu negaisu. Tā tiešām var dabūt zibeni pa dibenu... “ platformā “Threads” spriež kāds sociālo tīklu lietotājs, taču vairums komentētāju zibeni uztvēruši kā zīmi.

Koncerta apmeklētāji spriež, ka tā bijusi zīme no grupas dibinātāja, leģendārā latviešu komponista Jura Kulakova, kurš devās mūžībā pērnā gada februārī. "Kulakovs piespēlēja grupai, kā varēja," sociālajos tīklos uzvirmo viedoklis, kam piekrīt citi komentētāji.

Jau vēstījām, ka festivālā uz skatuves kāpa arī par klasiskās mūzikas huligāniem dēvētā grupa “Dagamba”, latviešu folkmetāla grandi “Skyforger”, vijolniece Justīne Kulakova - Sipņevska un citi viesmākslinieki. 

Koncerta laikā debesis piebalsoja grupai "Pērkons" - virs galvām uzplaiksnot zibenim. Tomēr negaidītais pērkona negaiss un lietusgāze netraucēja klausītājiem izbaudīt koncertu un gremdēties atmiņās pie sen pazīstamajām dziesmām. 

Kā novēroja OgreNet, rokfestivāla apmeklētāju vidū bija gan gados jauni, gan vecāka gada gājuma skatītāji. Tāpat klausītāji savstarpēji dalījās ar atmiņas stāstiem, par piedzīvoto koncertā pirms 40 gadiem.

