"Man piedēvētie citāti ir safabricēti..." pauž no NA partijas biedru rindām izslēgtais Valts Dalbiņš

Lasiet arī - Skandāls pirms vēlēšanām: NA reaģē uz partijas biedra Valta Dalbiņa gadu veco ierakstu un izslēdz viņu no partijas
Neviens žurnālists man neko nav jautājis
Savā paziņojumā Dalbiņš uzsver, ka publiskajā telpā izplatītie apgalvojumi par viņu neatbilst patiesībai. „Publiskajā telpā izplatītie un man piedēvētie citāti ir safabricēti, izrauti no konteksta vai pasniegti ar pilnībā sagrozītu nozīmi. Tie absolūti neatbilst patiesībai pat ne tuvu. Es kategoriski noraidu mēģinājumus uz šo safabricējumu pamata radīt sabiedrībai nepatiesu priekšstatu par manu rīcību, uzskatiem un pārliecību,” raksta Dalbiņš.
Viņš arī kritizē mediju pieeju. Pēc viņa teiktā, neviens žurnālists ar viņu nav sazinājies. „Par šī stāsta safabricēto un vienpusējo raksturu liecina arī vienkāršs fakts: līdz šim neviens žurnālists man nav uzdevis nevienu jautājumu, lūdzis komentāru vai mēģinājis noskaidrot manu viedokli. Par mani ir izdarīti un publiskoti secinājumi, mani pat neuzklausot. Par objektīvu žurnālistiku nevar būt runas, ja vienas puses viedoklis vispār netiek prasīts,” uzskata politiķis.
2025. gada 30. septembrī V.Dalbiņa ieraksts "X" platformā
Protams, ka esmu pret vardarbību
Dalbiņš apgalvo, ka ir pret vardarbību, taču ar to vien nepietiekot. „Jebkuram domātspējīgam cilvēkam ir saprotams, ka esmu pret vardarbību. Ikviens saprātīgs cilvēks ir pret to. Taču tikai pateikt, ka esam pret vardarbību, nepietiek. Kamēr netiek izprasti vardarbības patiesie cēloņi, šo problēmu nav iespējams atrisināt un turpmāku vardarbību novērst,” viņš raksta.
Politiķis norāda, ka par vardarbības cēloņiem daudz runājis gan privātās konsultācijās, gan publiskās sarunās. „Izraujot atsevišķas frāzes no plašāka skaidrojuma un savienojot tās sev vēlamā veidā, var safabricēt veselu romānu. Taču tam nav nekāda sakara ar manu patieso nostāju un paveikto,” apgalvo Dalbiņš. Viņš piebilst: „Savas dzīves laikā esmu palīdzējis ļoti daudz sievietēm sakārtot attiecības, izprast ilgstoši nesaprotamus un sasāpējušus jautājumus, kā arī atklāt un novērst vardarbības cēloņus.”
Paziņojumā viņš piemin arī savu personisko dzīvi. „Esmu laimīgi precējies ar vienu sievu. Mūsdienās tas, šķiet, ir konservatīvi un gaužām nemoderni. Arī šajā situācijā, tāpat kā vienmēr, no savas sievas saņemu pilnīgu atbalstu un izpratni,” raksta Dalbiņš.
Pārmetumi esot absurdi!
Pārmetumus viņš sauc par absurdiem. „Tagad, izmantojot safabricētus un no konteksta izrautus citātus, man tiek pārmests, ka es sludinot vardarbību. Tas ir lielākais absurds, ka mani apsūdz tieši tajā, pret ko visu mūžu esmu cīnījies,” viņš raksta. Dalbiņš arī apgalvo, ka Latvijā jau esot bijuši gadījumi, kad sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, „kuri spēj reāli palīdzēt un traucē vardarbībai turpināties”, esot piedēvēts tieši tas, ko viņi cenšas novērst.
Neraugoties uz izslēgšanu, Dalbiņš paziņo, ka joprojām pilnībā atbalsta NA, tās programmu un politiskos mērķus. Vēlēšanās viņš turpina kandidēt NA sarakstā Nr. 5 Vidzemes vēlēšanu apgabalā kā kandidāts Nr. 27. Viņš aicina atbalstītājus balsot par NA un, ja viņi atbalsta arī viņu, ievilkt „+” pretī viņa vārdam.
Valdes lēmumu politiķis sauc par saprotamu. „Tik īsu brīdi pirms vēlēšanām nav iespējams ātri un pilnvērtīgi izskaidrot sabiedrībai notikušo. Tas prasītu laiku un resursus, kurus šobrīd ir vērtīgāk ieguldīt mūsu kopīgajā mērķī – Nacionālās apvienības panākumā vēlēšanās,” raksta Dalbiņš. „Politikā princips „viens par visiem” ir biežāk sastopams nekā „visi par vienu” – it sevišķi pirms vēlēšanām. Partijas reputāciju un kopīgo rezultātu šobrīd vērtēju augstāk par personisku aizvainojumu.”
Viņš uzsver, ka viņa politiskā pārliecība nav mainījusies. „Arī turpmāk aizstāvēšu latviešu tautas intereses, latviešu valodu, mūsu valsts drošību un Latvijas nacionālo identitāti. Turpināšu strādāt pie jauna un jaudīga latviešu nacionālisma veidošanas. Protams, kā vienmēr, īpašu uzmanību veltīšu ģimeņu stiprināšanai, attiecību uzlabošanai un īstai, nevis tikai vārdos tēlotai cīņai pret vardarbību ģimenēs,” apgalvo politiķis.
Noslēgumā Dalbiņš pateicas par saņemto atbalstu no draugiem, NA biedriem un, pēc viņa teiktā, pat no konkurējošo partiju pārstāvjiem. „No dažiem ir izskanējuši arī vāji slēpti aicinājumi pēc vēlēšanām pievienoties citai partijai. Šos aicinājumus noraidu, jo mana partija vienmēr ir bijusi un vienmēr būs tikai Nacionālā apvienība,” raksta Dalbiņš.