Atgādinām, ka divi "Jaunās Vienotības" deputāti rosināja pašvaldībai atpirkt vēsturisko estrādi no privātīpašnieka un to atjaunot. Tomēr summa ir iespaidīga: aptuveni 3 miljoni eiro par pašu īpašumu un vēl divtik liela summa estrādes pilnvērtīgai rekonstrukcijai. Pašvaldība norāda – šobrīd šāds ieguldījums nav lietderīgs, jo trūkst ekonomiskā izvērtējuma un pilsētai ir citas prioritātes izglītības un infrastruktūras jomā.
Ko saka iedzīvotāji?
Sociālajos tīklos daudzi ogrēnieši uz šo iniciatīvu raugās ar lielu skepsi. Viena no komentētājām Renāte uzskata, ka šādi solījumi ir klasisks "pirmsvēlēšanu triks", lai iegūtu balsis, savukārt Kārlis aicina politiķus pamēģināt nopelnīt naudu privātajā biznesā, pirms mētāties ar nodokļu maksātāju miljoniem.
Asu viedokli pauž arī Modris, norādot uz kraso atšķirību starp Ventspils un Ogres saimniekošanas stilu: "Vai tas grausts, kāds viņš ir tagad, maksā tos miljonus?Nesmīdiniet tautu! Tagadējais stāvoklis ir aptuveni 100 000 €, un tā vēl ir pārdabiska cena šim graustam.”
Diskusijā spilgti iezīmējas arī viedoklis par troksni, kas nāk no estrādes pasākumu laikā. Jevgenijs ir kategorisks: "Nevajag. Nevarēs gulēt. Svarīgāk ir gulēt. Punkts."
Tam piekrīt arī Lāsma, uzsverot, ka estrādei būtu jāatrodas tālāk no blīvi apdzīvotām vietām.
Kā alternatīvu vairāki iedzīvotāji iesaka estrādi būvēt no jauna citā vietā. Kāds rosina izmantot "Saliņu", kur pasākumi netraucētu iedzīvotāju naktsmieru un būtu vieglāk atrisināt stāvvietu jautājumu.
Tomēr ne visi ir noskaņoti negatīvi. Piemēram, Ēriks un Arturs, uzsver, ka Ogres estrādei ir unikāla akustika un tā ir pilsētas tradīciju pīlārs. "Atjaunojam! Būs viesmākslinieki un tūristi. Mēs to varam!" mudina Arturs.
Tikmēr pragmatiskākie pilsētas iedzīvotāji atgādina par ikdienas problēmām: "Estrādi vajag, bet vēl vairāk vajag pārbrauktuves jautājumu atrisināt."
