Piektdiena, 10. aprīlis, 2026 15:01

Ogre atzīta par otro labāko no valstspilsētām dzīves kvalitātes ziņā – vietējo domas dalās

Ogre atzīta par otro labāko no valstspilsētām dzīves kvalitātes ziņā – vietējo domas dalās
Foto: Aivars Gulbis
Reaģējot uz Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Ogres novada domes bijušais priekšsēdētājs Egils Helmanis neslēpj gandarījumu: “Starp valstspilsētām Ogre ar 98,5% ieņem 2. vietu iedzīvotāju apmierinātībā ar dzīvi savā pilsētā!” Viņš uzsver, ka tas ir komandas darba rezultāts un atgādina vēlēšanu laikā pausto saukli “Darbi pār vārdiem”, piebilstot, ka tas esot realizēts arī dzīvē. Vienlaikus viņš skaidro, ka ambīcija paliek nemainīga – panākt, lai Ogre kļūtu par pirmo pilsētu valstī iedzīvotāju apmierinātības ziņā. Taču komentāru sadaļā aina nav tik viennozīmīga.

Daļa cilvēku patiešām redz pārmaiņas un tās novērtē. “Atceros Ogri pirms 30 gadiem un tagad! Cepuri nost!”, raksta kāds komentētājs. Citi piebalso, ka “Ogre ir pārvērtusies līdz nepazīšanai” un pat dēvē šo laiku par “Egila laiku”. Netiek taupīti arī pateicības vārdi par konkrētiem darbiem – iedzīvotāji min sakārtotas ielas un to, ka pašvaldība uzklausa.

Tomēr tikpat skaļi izskan arī skepses pilni un kritiski viedokļi. “98,5% no tiem, kuriem pajautāja,” ironizē viens no komentētājiem, kamēr cits piebilst, ka, ja aptauja notiktu “starp vienkāršajiem cilvēkiem”, rezultāti varētu būt pavisam citi. Kritika izskan arī par darbu kvalitāti un infrastruktūru – tiek minēta Brīvības iela, kur, kā raksta komentētāji, “var salauzt kājas”, kā arī pārmetumi par nekvalitatīvi paveiktiem darbiem.

Īpaši spilgti diskusijā iezīmējas vēl kāds aspekts – atšķirīgā pieredze starp Ogres pilsētu un pārējo novadu. Lai gan CSP dati attiecas tieši uz Ogres valstspilsētu, komentāros bieži ieskanas pievienoto teritoriju iedzīvotāju neapmierinātība. “Tīnūžos neredzu nekādu uzlabojumu,” raksta viena iedzīvotāja, uzsverot drošības problēmas. Citi vēl asāk norāda, ka administratīvā pievienošana nenozīmē, ka cilvēki jūtas kā daļa no Ogres, bet vēl kāds atgādina, ka vienmēr būs gan atbalstītāji, gan kritiķi.

Tikmēr CSP dati patiešām rāda ļoti augstu apmierinātības līmeni tieši Ogres pilsētā. Jau vēstījām, ka Ogrē ir otrs augstākais ar dzīves kvalitāti savā pilsētā apmierināto iedzīvotāju īpatsvars starp valstspilsētām1 (98,5 %) un trīs no četriem (74,9 %) ogrēniešiem uzskata, ka pēdējos piecos gados dzīves kvalitāte pilsētā ir uzlabojusies, kas ir vairāk nekā valstspilsētās vidēji (62,3 %), liecina CSP veiktā dzīves kvalitātes apsekojuma dati.

