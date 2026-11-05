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Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 16:59

"Ogre spēj pārsteigt katros svētkos!" Ļaudis neslēpj sajūsmu par Ogrē nupat uzstādīto vides objektu

OgreNet
"Ogre spēj pārsteigt katros svētkos!" Ļaudis neslēpj sajūsmu par Ogrē nupat uzstādīto vides objektu
Foto: Romāns Kolduns
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 16:59

"Ogre spēj pārsteigt katros svētkos!" Ļaudis neslēpj sajūsmu par Ogrē nupat uzstādīto vides objektu

OgreNet

Gatavojoties valsts svētkiem, Ogrē, Rīgas ielas un Kalna prospekta rotācijas aplī uzstādītais iespaidīgais vides objekts – vairāk nekā desmit metrus plata izgaismota uzlecošā saule – ir raisījis plašu iedzīvotāju interesi un atsaucību sociālajos medijos.


Komentāros zem ierakstiem sociālajā medijā "Facebook" vietējie iedzīvotāji lielākoties pauž sajūsmu un lepnumu par savu pilsētu. Vairums komentētāju jauno objektu raksturo kā ļoti skaistu, gaumīgu un svinīgu, uzsverot, ka Ogre jau tradicionāli prot radīt svētku sajūtu un pārsteigt ikvienos svētkos.

Ļaudis īpaši atzinīgi novērtē objekta izskatu diennakts tumšajā laikā, norādot, ka izgaismotā konstrukcija krēslā un naktī izskatās īpaši iespaidīgi un glīti, bet citi jau plāno braucienu uz Ogri, lai to redzētu savām acīm.

Tikts izteikts arī gandarījums par to, ka pilsētas noformējums ir veltīts tieši valsts svētkiem. 

OgreNet piedāvā ielūkoties komentāru izlasē!

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Jau vēstījām, ka jaunais vides objekts simbolizē latviešu tautas brīvības alkas, valstiskuma dzimšanu un ticību Latvijas nākotnei.

Uzlecošās saules simbolam ir īpaša vieta Latvijas vēsturē. Jau Pirmā pasaules kara laikā to savos karogos un zīmotnēs izmantoja latviešu strēlnieki, kuriem saule simbolizēja gaismu, cerību un apņēmību cīnīties par savu zemi. Vēlāk uzlecošā zelta pussaule kļuva par vienu no Latvijas valsts ģerboņa centrālajiem elementiem, simbolizējot jaunas valsts dzimšanu un tautas ceļu uz brīvību.

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