Kā zināms, Saeima atzina likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas par steidzamu — tas nozīmē, ka būs tikai divi lasījumi un nevis kā parasti - trīs. Vakar ar 52 balsīm “PAR” pēc garām debatēm plkst. 21:07 likumprojekts pieņemts 1. lasījumā. Noslēdzošais balsojums gaidāms jau 30. oktobrī. Eiroparlamenta deputāta Viļa Krištopana palīgs Māris Mežals Facebook raksta - "Līdz tam gaidāmas spiediena kampaņas — Vienotība katru dienu izmantos medijus, žurnālistus, politologus un sabiedrībā zināmus cilvēkus, lai radītu spiedienu uz deputātiem un deformētu sabiedrisko domu."
Par vienu no mēģinājumiem izdarīt netiešu spiedienu varētu nosaukt arī JV deputāta Edmunda Jurēvica publicēto ierakstu par kādu aptauju. ''Politiķi, kuri ir "Konvencijas pret vardarbību" pretinieki, skan pēc saplīsušas audio kasetes, maldīgi uz riņķi maļot to, ka Latvijas izstāšanos no konvencijas atbalsta sabiedrības vairākums. Lai noskaidrotu patieso sabiedrības viedokli, tai atkārtoti uzdevām šo jautājumu. Jaunākie socioloģijas dati (mērījums veikts no 10.-19.oktobrim) rāda absolūti pretēju ainu. Latvijas pilsoņu vairākums ir pret izstāšanos, tostarp lielākā daļa ZZS vēlētāju."
Te skaidrības labad jāatzīmē, ka nav atklāts - cik respondentu atbildējuši, kādā formātā šie "jaunākie socioloģijas dati" iegūti, kas šo aptauju vispār ir veidojis? No jebkādu reprezentatīvu aptauju veidošanas viedokļa šeit ir acīmredzamas nepilnības. Tomēr tā pasniegta kā nopietna un sabiedrības noskaņojumu atspoguļojoši dati.
Vairākos simtos mērāmie komentāri gan pie augstāk minētā "Progresīvo" sociālā konta ieraksta, gan pēc tam sekojošajos daudzajos ierakstos no citiem politiskajos procesos iesaistītajiem dala sabiedrību divās daļās. Ir gan absolūti skaidri atbalsti esošajai koalīcijai, gan ironiski atgādinājumi, ka JV laiks nu ir galā. Amplitūda komentāros ir šķietami nemainīga - no pārmetumiem par "piesliešanos Kremļa naratīvam" un "vardarbības atbalstītājiem" līdz "vērtību un Latvijas iznīcinātājiem" un "svešu ideoloģiju ienesējiem".
Tie, kas sekoja līdzi vakar debatēm, varētu piekrist arī M.Mežala novērojumam - "Kad beidzot visi bija izrunājušies un izbļāvušies, zālē valdīja haoss – kliedzieni, apsaukāšanās, saucieni “kremlinisti”, “tumsoņas”, “Kremļa aģenti” un vēl visādi “komplimenti”."
Viens no spilgtākajiem un "svaigākajiem" nodomu un atklātības brīžiem izskanēja caur "Progresīvo" deputātu A.Šuvajevu, kurš skaļi pauda, ka savas vērtības un motivāciju šis politiskais spēks neslēps. "Virzot Konvencijas ratifikāciju, mūsu vienīgais mērķis bija vardarbības upuru aizsardzība. Mums nav problēmu publiski pateikt, ka vardarbība nav pieļaujama arī pret transpersonām. Mums nav problēmu virzīt grozījumus, kuri paredzētu laulību vienlīdzību. Un mēs to darīsim — tam mums nav nepieciešama Stambulas konvencija."
Debates līdz tumsai
Kopš koalīcijas sašūpošanās ir pagājis mēnesis, Saeimā nupat ir piedzīvotas debates līdz tumsai, kur pēc valsts valodas apspriešanas 1. lasījumā tika izskatīta izstāšanās no Stambulas konvencijas. LPV deputāts Mārcis Jencītis raksta, ka "beidzot debatēs aktīvi piedalās ne tikai opozīcija, bet arī koalīcija un tas liecina, ka pozīcija ir panikā." Viņš uzsver, ka konvencijas atbalstītāji (JV un Pro) tās pretiniekus dēvē par “putinistiem” vai "Kremļa naratīva atbalstītājiem" un nemainīgi turpina aicināt "atbalstīt" tradicionālās ģimenes un tradicionālo dzimumu.
"Politiskās piederības zīme ir kļuvusi svarīgāka par patiesību, gudrību un cilvēcību, par dažādu uzskatu pārstāvju mijiedarbību. Vai nu tu esi ar mums – vai arī tu esi putinists," debatēs no tribīnēm papildina deputāte Ilze Stobova (LPV). Viņa īsi skaidro galveno pretrunu iemeslu, kādēļ opozīcija un ZZS atbalsta to, ka Latvija varētu kļūt par pirmo valsti Eiropā, kas izstājas no Stambulas konvencijas.
"Konvencijā šis vārds jeb jēdziens ir “sociālais dzimums” – izplūdis un plūstošs, mūsdienīgi daudzo iespējamo un iztēlojamo dzimumu fantāzijas ietvars. Jēdziens, kuru nevar izmērīt, pierādīt vai viennozīmīgi interpretēt. Un tieši tāpēc tas rada tiesisku nedrošību — jo likumam ir jābūt skaidram, nevis interpretējamu izjūtu kopumam," tā Stobova.
Opozīcijas deputāte Ramona Petraviča saviem sekotājiem atgādina, ka "Citu valstu vēstniecībām nav jāiejaucas mūsu iekšpolitikā, mēs esam suverenā valsts un mums nav jāprasa viedoklis Venēcijas komisijai, Ārvalstu investoru padomei vai kādai kosmosa aģentūrai. Nekādu sociāli konstruētu dzimumu, nekādas smadzeņu skalošanas bērniem par svešām ideoloģijām!"
Kamēr opozīcijas un ZZS deputāti šķietami turpinās palikt nemainīgi nostājā, lai izstātos no konvencijas, kāds plāns ir valdošajā koalīcijā esošajiem? Deputāte Antoņina Ņenaševa pārliecināti uzsver - "atpakaļceļa nav – darbs ir sācies nopietni, un ir izveidots skaidrs plāns, kā vardarbību izskaust. Retorika un balsojums par izstāšanos no Stambulas konvencijas Saeimā ir vardarbības veicināšana, jo tas sabiedrībai sūta signālu, ka cīņai pret vardarbību var atlaist grožus. Vēlos skaidri pateikt: groži netiks atlaisti."