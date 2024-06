Tīnūžos aptaujāto vēlētāju vidū izvirzījies pārliecinošs favorīts, piedzīvotas arī neveiklas epizodes

Jau ziņojām par vēlētāju aktivitāti Ogres novadā. Tīnūžu Tautas namā savas balsis atdeva 837 cilvēki.

Vēlētāja Zane uzsvēra, ka viņa ar ģimeni aktīvi seko līdzi politiskajiem procesiem Latvijā un ārpus tās, tāpēc izvēlēties nav bijis grūti. Lai gan ģimenē izcēlušās karstas diskusijas par šo tēmu, viņa balsi atdevusi deputātam, kuru uzskata par ļoti pārliecinošu līderi un kurš EP ir darbojies arī iepriekš. Viņa piebilda, ka tos, kuri no partijas, viņasprāt, nav pelnījuši vietu EP, viņa izsvītrojusi, jo mums neesot vajadzīgi visādi lidotāji, liekot noprast, ka izvēle izdarīta par labu partijai “Jaunā Vienotība” un tās līderim Valdim Dombrovskim.

74 gadus vecā Gita uzreiz atklāja, ka viņas balss pieder Ivaram Ijabam no partijas “Latvijas attīstībai”. Tāpat viņa krustiņu pievilkusi pie Arta Pabrika, jo, pirmkārt, viņš viņu simpatizējot kā cilvēks, otrkārt, kā vīrietis (smejas). Pēc viņas domām, gan Pabriks, gan Ijabs ir ļoti gudri cilvēki, kuri spēj pārliecinoši un bez stostīšanās atbildēt uz jautājumiem, piemēram, priekšvēlēšanu debatēs, kurām viņa aktīvi sekojusi līdzi. Viņasprāt, viņi spētu mainīt Latvijas nākotni uz labo pusi.

Arī kāda kundze cienījamā vecumā norādīja, ka viņas favorīts bijis Ivars Ijabs no partijas “Latvijas attīstībai”. Viņa vienmēr avīzēs ar interesi izlasot viņa teikto, sacīto un ļoti augstu vērtējot viņa viedokli, tāpēc balsojusi par viņu, taču ne Tīnūžu Tautas namā, bet gan Ogrē. Tāpat viņa atklāja, ka EP vēlēšanās piedaloties regulāri, jo uzskata, ka tas ir katra pilsoņa pienākums.

Nepilnus 30 gadus vecā Beāte no vēlēšanu iecirkņa iznāca ar smaidu sejā. Viņa pastāstīja, ka piedzīvojusi neveiklu brīdi – savam favorītam Rihardam Kolam no partijas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pievilkusi krustiņu, pēc tam nejauši viņu izsvītrojusi, tāpēc nācies nobalsot par citu partiju. Tā nu viņa sākusi meklēt sev zināmos cilvēkus dažādos sarakstos. Pirmais, kuru viņa pamanījusi, bijis Renārs Šķesters-Kambals no Zaļo un zemnieku savienības, tāpēc viņa nolēmusi balsot tieši par šo kandidātu. Lai gan viņa uz EP vēlēšanām neejot regulāri, šogad, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē un Latvijā, tas šķitis ļoti būtiski.

Vēlēt kopā ar ģimeni bija ieradies arī Aigars, kurš savu balsi atdevis Valdim Dombrovskim no partijas “Jaunā Vienotība” un savu izvēli komentēt nevēlējās, taču sarunas gaitā atzina, ka katru reizi balso par viņu un ir apmierināts ar savu izvēli. Viņaprāt, šis cilvēks sevi ir pierādījis ne vien runās, bet arī darbos, tāpēc gan viņam, gan viņa mātei šis šķitis vissaprātīgākais solis. Savukārt viņa tēvs gan savu izvēli nevēloties atklāt pat savai ģimenei.

Vēl kāda vēlētāja Baiba uzsvēra, ka viņa gadu gaitā ir iemācījusies atšķirt melus no patiesībās, tāpēc ilgi nedomājot izvēlējās partiju “Jaunā Vienotība”, krustiņu pievelkot pie Valda Dombrovska, jo, pēc viņas domām, tieši šis kandidāts patiesi spētu kaut ko mainīt, nevis tikai runāt par pārmaiņām, tas esot vairākkārt pierādījies.

Satiekam arī Gundaru, kurš Eiropas Parlamenta vēlēšanās balso pirmo reizi un savu izvēli veicis, paļaujoties uz draugu, radu un paziņu ieteikumiem, jo politika viņam neinteresējot, taču atbraucis līdzi draugiem. Balsojis par “Jauno Vienotību”.

Citi vēlētāji pastāstīja tikai par savām izvēlēm, neieslīgstot detaļās. Viens no tiem atklāja, ka balsojis par partiju “Apvienotais saraksts”, otrs uzsvēra, ka balsi atdevis partijas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" līderim Robertam Zīlem, jo viņš viņam vienmēr esot paticis.

Kā ziņojām, līdz vakardienas plkst. 20.00 Ogres novadā nobalsojuši 20 413, jeb 46.04% no 44 339 balsstiesīgajiem. Vēlētāju aktivitāti veicinājuši arī dažādi notiekošie pasākumi Ogres novadā.

Ogres novadā lielākā aktivitāte bijusi Ikšķilē. Līdz plkst.16 vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ikšķiles tautas namā, bija nobalsojuši 1649 pilsoņi, savukārt, Ogres novada kultūras centrā iekārtotajā iecirknī – 1509 pilsoņi, arī citos novada vēlēšanu iecirkņos vēlētāji visu laiku nāk un nodod savas balsis, komentēja Ogres novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs.