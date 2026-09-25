"Viņu mērķis ir nozākāt visu labo, ko darām!" Helmanis pasaka, kāpēc patiesa sadarbība ar opozīciju nav iespējama

Viņš raksta: "Kādas ētikas normas mums piedāvā progresīvā Ogres opozīcija?
Šodien klausoties domes sēdi no malas varēja sadzirdēt opozīcijas pārmetumus, ka Ogres novada dome nesadarbojas ar Ikškiles iedzīvotāju padomi. Es savulaik, kad biju Ogres mērs, saņēmu līdzīgus pārmetumus, ka nesadarbojos ar “Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrību” (Daniela Pavļuta dzīvesbiedres Elīnas Grīnhofas veidotā). Bet kā lai sadarbojas ar tiem, kas aicina netieši tevi un tavu bērnu nogalināt? Šādu mājienu Kātlis Avotiņš ierakstīja pie dzeltena FB posta par manu bērnu. Būdams “Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības” valdes priekšsēdētājs.
Biedrības nosaukumā ir iekļauts vārds sadarbība, bet reālā dzīvē parādās aicinājumi sadarboties uz vardarbību?
Bēdīgākais ir tas, ka Kārlis Avotiņa agresīvās, emocionāli vardarbīgās darbības attiecībā uz bērnu, nemaz nerunājot par pieaugušo, netika izskatītas biedrības ētikas komisijas sēdē un Avotiņš joprojām ir šīs biedribas valdes loceklis. Kaut gan pirms vēlēšanām biedrības cilvēki pārmeta, ka Ogres domē nav ētikas kodeksa.
Es savā dzīvē nekad neesmu aicinājis ar kādu izrēķināties, nošaut, vēl jo vairāk svešus bērnus. Tad kādi ir Daniela Pavļuta dzīvesbiedres biedrības ētikas standarti?
Opozīcijai ētikas komisija bija nepieciešama, lai izmantotu kā ieroci, jo, kā redzams, paši šo instrumentu nemāk lietot. Uzskatu, ka Kārļa Avotiņa vēršanās pret maniem bērniem ir 200% neētiska un liecina par viņa psihisko novirzi.
Ikšķiles iedzīvotàju padome ari nespēj pieņemt ētikas kodeksu. Sadarbība vienmēr ir divvirziena. Nevar sadarboties ar to, kurš ir atnācis tevi tavās mājās nogalināt līdzīgi kā Ukrainā. Krievi nepārtraukti uzbrūk un brīnās, ka ar viņiem nesadarbojas. Tā arī šodienas domes sēdē Kārlis Avotiņš izstājās no ētikas komisijas, jo pēc šādiem komentāriem FB vajadzēja arī biedrībai šķirties no Kārļa Avotiņa, bet tā kā biedrība to nav izdarījusi, tas parāda, ka viņiem visiem ir vienādi ētikas standarti un tā ir tikai ierocis viņu rokās, ar kuru uzbrukt saviem oponentiem. Kādreiz uzbruka man, tagad uzbrūk Andrim Kraujam. Es novēlu viņam pacietību un skatīties pāri mentāli neveselu personu provokācijām un aizvainojumiem. Novēlu viņam saglabāt iekšēju mieru.
Opozīcijas mērķis ir nozākāt visu labo, ko mēs kā sava novada iedzīvotāji darām savam novadam, bieži vien viņi izmanto neētiskas metodes, psihiski nestabilie pat aicina uz vardarbību, fizisku, emocionālu. Nepieļausim to!
Darbi pār vārdiem!
Ar cieņu
Egils Helmanis."
Ierakstam pievienoti arī ekrānuzņēmumi. Vienā no tiem redzams opozīcijas pārstāvja Kārļa Avotiņa neadekvātais komentārs, otrā – paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu.
Jau vēstījām, ka Ogres novada dome ceturtdien nolēma deputātu Ētikas komisijā iekļaut visus domē ievēlētos deputātus.
2025. gadā Ogres dome pieņēma Ētikas kodeksu, kurā bija noteikts, ka Ētikas komisijā dome ievēlē piecus deputātus, savukārt ceturtdien tika pieņemts lēmums komisijā iekļaut visus deputātus.
Pret šo lēmumu iebilda domes opozīcija. Deputāte Santa Ločmele ("Par"/JKP) atgādināja, ka sākotnējais mērķis bija Ētikas komisijā iekļaut pa vienam deputātam no katra politiskā spēka. Komisijas sastāvā iekļaujot visus deputātus, tā pārvērtīšoties par domi pilnā sastāvā tikai ar citu nosaukumu.
Šādā formātā koalīcija varēs politiski izrēķināties ar saviem politiskajiem oponentiem un zaudēs Ētikas komisijas jēgu, teica politiķe. Viņa uzskata, ka šādi Ogres domē tiks turpināta opozīcijas apspiešana.
Koalīcijas pārstāvis Gints Sīviņš (NA/LZS/LZP) atzina, ka Ločmeles aprakstītajā scenārijā Ētikas komisijā vara varēja pāriet opozīcijas rokās, jo opozīciju domē pārstāv trīs politiskie spēki, bet koalīciju - divi.
Viņaprāt, 23 deputāti Ētikas komisijā ir proporcionālākais veids, kā var pārstāvēt visus politiskos spēkus.
Ogres mērs Andris Krauja (NA/LZS/LZP) aicināja deputātus strādāt tā, lai Ētikas komisijai nav jāsanāk un tā paliek bez darba - respektēt vienam otru, respektēt otra viedokli, publiskā telpā nepārkāpt ētikas normas un demonstrēt cieņu pret kolēģiem.
Savukārt deputāts Kārlis Avotiņš ("Par"/JKP), pamatojot savu lēmumu ar to, ka Ētikas komisijā darbosies arī domes deputāts Egīls Helmanis (NA/LZS/LZP), kas radot būtiskus reputācijas riskus, lūdza svītrot viņa kandidatūru no Ētikas komisijas sastāva. Dome šo priekšlikumu atbalstīja.