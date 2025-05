Aiz katra laba žurnālista atrodas - arī viņa ģimene. OgreNet sveic Starptautiskajā Ģimenes dienā!

Vai atceraties, pirms gada mūsu brīnišķīgā kolēģe Līga Lūse tikās un uzklausīja Rutmaņu ģimeni no Jumpravas. Viņi bija pagodināti ar izvirzīšanu Latvijas Goda ģimenes statusam 2024 no Ogres novada puses. Viņu mamma Evija teica: "Mēs kā ģimene ļoti lepojamies ar savu aktīvo iesaisti pagasta dzīvē. Ja ir nepieciešama palīdzība izglītības iestādēs, bērnudārzā, skolā vai citur, mēs vienmēr esam gatavi piedāvāt savu atbalstu – gan ar darba spēkiem, gan idejām, aizstāvot iedzīvotāju intereses un organizējot dažādus pasākumus. Mums ir svarīgi ne tikai saņemt, bet arī dot atpakaļ savai apkārtnei un cilvēkiem."

Mēs, ikdienā tiekoties ar ļoti dažādiem cilvēkiem un amatu lietpratējiem, īpaši pamanām, ja kādam piemīt šī, tik vērtīgā attieksme pret dzīvi, un kad "svarīgi ne tikai saņemt, bet arī dot atpakaļ savai apkārtnei un cilvēkiem". Tāpēc novēlam - palikt ieinteresētiem apkārt notiekošajā, būt uzmanīgiem un mīlošiem pret savu ģimeni, rūpēties par mazajiem un lielajiem bērniem un galvenais - novērtēt to, kas dots! "Ģimene ir neredzamām saitēm saistīta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešams patvērums," ar šādu saukli pirms pāris gadiem Ciemupē kopā pulcējās daudzas ģimenes un svinēja svētkus. Katru gadu Ogres novadā notiek ļoti dažādas, tostarp, muzikālas, sportiskas un radošas aktivitātes Ģimenes dienā. vai atceraties, kāda bija Ģimenes diena Ogrē pērn? Arī šogad - 7. jūnijā visas dienas garumā Ogrē tiek aicinātas kopā pulcēties ģimenes no visa novada un arī ciemiņi.

Ģimenes dienas velobrauciens Ogrē 2024. gadā, foto - no arhīva

Tikmēr mēs, OgreNet žurnālisti starp dienas pienākumiem, ziņām un intervijām mazliet apstājāmies un uzdevām jautājumu - "Ko mums nozīmē ģimene un ko no sirds vēlam jums, lasītājiem?"

"Ar lielu izbrīnu allaž esmu lūkojusies uz savu kuplo ģimeni un domājusi, kā tik dažādi cilvēki var sadzīvot! Ar atšķirīgiem viedokļiem tik daudzos jautājumos, ar dažādām izpratnēm par to, kā lietas būtu darāmas un par pasaules kārtību. Kā var vienā ģimenē būt cilvēki, kas balso par dažādām partijām?! Bet var! Un, šķiet, ka diezgan draudzīgi pat sadzīvo. Un tādos brīžos es atceros pirms vairākiem gadiem mana kaimiņa teikto, kad jautāju viņam, kas ir laulība. Viņš atbildēja ļoti īsi- tā ir nemitīga piedošana. Tad nu, lūk, jo vairāk par to domāju, jo vairāk saprotu, cik tā ir dziļa patiesība!" (Eva)

"Man ģimene dzīvē nozīmē visu. Esmu mūžīgi pateicīga, ka man ir dota liela, saprotoša, atbalstoša un mīloša ģimene. Man ģimene ir mans stiprais plecs, uz kuru vienmēr varu paļauties. Dzīvojot blakus māsām, zinu, nekas man netrūks (pat ja ir beidzies piens, māsas vienmēr aizdos).

Lasītājiem ģimenes dienā novēlu atrast kopīgu valodu ar tuvajiem. Pat brīžos, kad strīdi pārņem pasauli, nepazaudēt cerības staru. Ģimene mums ir dāvana, tāpēc šī diena atgādina to pilnvērtīgi novērtēt." (Līga)

"Ģimene – tas nav vienkārši vārds. Tā ir māksla. Māksla iemācīties sadzīvot, pielāgoties, piekāpties, pieņemt un reizēm arī – pievērt acis. Tā ir dzīva, mainīga vide, kurā saduras gan viedokļi, gan ritmi, gan pieredzes. Manā ģimenē zem viena jumta dzīvo četras dažādas paaudzes. Tas nozīmē, ka katra diena ir kā neliels pārbaudījums – ar dažādiem dzīves skatījumiem, paradumiem, vēlmēm un arī kompromisiem. Šajā Ģimenes dienā es vēlos novēlēt katram – lai ģimene ir vieta, kur vari būt tu pats. Lai tajā valda miers, jēgpilnas sarunas, atklātība, sapratne un mīlestība. Lai ģimene nav perfekta, bet īsta. Un lai tās spēks slēpjas spējā būt kopā, nevis vienādi domāt." (Megija)

"Izbaudiet laiku ar saviem tuvajiem, veltiet vairāk laika ģimenei! Sadūšojaties kopā paveikt ko vēl nebijušu - īpaši bērni atcerēsies vienmēr laiku, kas pavadīts kopā ar tēti vai mammu, vai abiem. Lai cik neveiksmīga bijusi diena darbā vai skolā, cik gan smagums mazāks top, kad to dala mājās tiem saviem cilvēkiem, kuri visvairāk saprot, vai ne? Un cik prieks par panākumiem ir spilgts, ja atkal varam to līdzdalīt savējiem - nu tiem, kas kopā ir veikuši ar mums katru metru līdz uzvarai. Cik forši, ka mēs katrs nākam no savas ģimenes, vienalga, kāda tā ir bijusi, tā ir mūsējā, un mēs varam labo ņemt un nest tālāk!" (Viktorija)