Iela atrodas Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Publiskajai apspriešanai tika izvirzīti šādi ielas nosaukuma varianti: Celmlaužu iela, Pļavas iela, Dāvja Ādama iela, Loka iela, Upes iela, Ciemupes iela, Pirmā iela, Jaunatnes iela, Lībiešu iela, Rītausmas iela, Skautu iela, Lata iela.
Kopumā publiskajā apspriešanā par ieceri nosaukuma “Pionieru iela” maiņai piedalījās 23 respondenti, no tiem 10 respondentu anketas nebija derīgas, norāda pašvaldībā.
10 respondenti atbalsta Pionieru ielas nosaukuma maiņu, no tiem: viens respondents atbalsta maiņu uz nosaukumu "Celmlaužu iela", viens - "Pļavas iela", trīs respondenti - "Ciemupes iela", pieci respondenti - "Rītausmas iela". Daži respondenti izteikuši vēlmi saglabāt Pionieru ielas nosaukumu.
Noskaidrojot sabiedrības viedokli un apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, secināms, ka vislielāko atbalstu ielas nosaukuma maiņai ieguvis nosaukums "Rītausmas iela", vēsta pašvaldības pārstāvji.
