Jau vēstījām, ka pēc gandrīz desmit gadu darba Ogres novada iedzīvotāju labā novada mērs Egils Helmanis paziņojis par atkāpšanos no amata. Sociālajā tīklā “Facebook” viņš uzrunā iedzīvotājus, atklājot,ka atkal nonācis slimnīcā, un paužot cerību drīz atgriezties ierindā.
“Ogres novada iedzīvotāji, tā nu atkal ir sanācis, ka esmu nokļuvis slimnīcā, tāpēc pieņēmis lēumu atkāpties no amata.
Esmu 9 gadus bijis Ogres novada pilsētas mērs un cīnījies par jums, tagad man jācīnās par sevi.
Komanda paliek strādāt un izpildīs mūsu dotos solījumus. Es ceru pēc iespējas ātrāk atgriezties ierindā.
Paldies par uzticību!” Egils Helmanis paziņoja sociālo tīklu platformā "Facebook".
Kā ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) iepriekš pārbaudīja Ogres mēram izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. "TV3 ziņas" pirmdien vēstīja, ka tā atzīta par pamatotu, nekonstatējot pārkāpumus ārstniecības personu rīcībā.
Tāpat LETA vēstīja, ka 29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pat dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ministrs prasīja Helmanim sniegt paskaidrojumu piecu darbdienu laikā.
Helmanis pēc tam aģentūrai LETA apgalvoja, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.
Otrdienas rītā, pēc Helmaņa paziņojuma par atkāpšanos, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis aģentūrai LETA sacīja, ka viņa rīcībā nav informācijas par to, ka Helmanis būtu iesniedzis pieprasījumu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.
Pēc pērn vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Helmani par Ogres mēru dome ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk, 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca "uz slimības lapas" un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, "tiklīdz būs atguvis veselību".
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.