Otrdiena, 03.02.2026 11:14
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 03.02.2026 11:14
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 3. februāris, 2026 10:54

Ogres novada dome pēc Helmaņa pēkšņās atkāpšanās lems par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu

Leta/OgreNet
Ogres novada dome pēc Helmaņa pēkšņās atkāpšanās lems par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu
Foto: Ekrānuzņēmums no domes sēdes
Otrdiena, 3. februāris, 2026 10:54

Ogres novada dome pēc Helmaņa pēkšņās atkāpšanās lems par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu

Leta/OgreNet

Pēc Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa negaidītā paziņojuma par atkāpšanos no mēra amata viņa vietnieks Andris Krauja (NA), kurš E.Helmaņa darba nespējas laikā pildīja mēra pienākumus, aģentūru LETA informēja, ka otrdien plkst. 12 ir sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par jauna domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Jau vēstījām, ka pēc gandrīz desmit gadu darba Ogres novada iedzīvotāju labā novada mērs Egils Helmanis paziņojis par atkāpšanos no amata. Sociālajā tīklā “Facebook” viņš uzrunā iedzīvotājus, atklājot,ka atkal nonācis slimnīcā, un paužot cerību drīz atgriezties ierindā.

“Ogres novada iedzīvotāji, tā nu atkal ir sanācis, ka esmu nokļuvis slimnīcā, tāpēc pieņēmis lēumu atkāpties no amata.

Esmu 9 gadus bijis Ogres novada pilsētas mērs un cīnījies par jums, tagad man jācīnās par sevi. 
Komanda paliek strādāt un izpildīs mūsu dotos solījumus. Es ceru pēc iespējas ātrāk atgriezties ierindā.

Paldies par uzticību!” Egils Helmanis paziņoja sociālo tīklu platformā "Facebook".

ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) iepriekš pārbaudīja Ogres mēram izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. "TV3 ziņas" pirmdien vēstīja, ka tā atzīta par pamatotu, nekonstatējot pārkāpumus ārstniecības personu rīcībā.

Tāpat LETA vēstīja, ka 29. janvārī notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pat dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ministrs prasīja Helmanim sniegt paskaidrojumu piecu darbdienu laikā.

Helmanis pēc tam aģentūrai LETA apgalvoja, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.

Otrdienas rītā, pēc Helmaņa paziņojuma par atkāpšanos, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis aģentūrai LETA sacīja, ka viņa rīcībā nav informācijas par to, ka Helmanis būtu iesniedzis pieprasījumu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.

Pēc pērn vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Helmani par Ogres mēru dome ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk, 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.

Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca "uz slimības lapas" un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, "tiklīdz būs atguvis veselību".

Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?