Otrdiena, 19. maijs, 2026 20:55

Ludzas un Balvu novados atkārtotais gaisa apdraudējums ir beidzies

Ludzas un Balvu novados atkārtotais gaisa apdraudējums ir beidzies
Ilustratīvs attēls no 112.lv
Otrdienas vakarā izsludinātais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Ludzas un Balvu novados ir beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Iznīcinātāji pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā, aģentūra LETA noskaidroja NBS. NBS skaidro, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā netika konstatēts.

Jau informējām, ka pēc pulksten 18.00 Balvu un Ludzas novados otrdienas vakarā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. 

Bruņotie spēki uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nepieciešamības gadījumā spētu nekavējoties reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus austrumu robežas tuvumā pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas, nosūtot papildu vienības.

NBS norāda, ka, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, arī turpmāk iespējami gadījumi, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.

Jau ziņojām, ka otrdien vairākos Latvijas novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Brīdinājums bija spēkā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē. Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts lielākajā daļā teritoriju, bet pēc plkst. 14 NBS paziņoja, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā pilnībā noslēdzies.

