Ceturtdiena, 25.12.2025 12:43
Larisa, Stella
Ceturtdiena, 25.12.2025 12:43
Larisa, Stella
Ceturtdiena, 25. decembris, 2025 12:11

OgreNet svētku trešais sirdsstāsts: Vienu ciešu apskāvienu un klusu pateicību

Līga Lūse / OgreNet
OgreNet svētku trešais sirdsstāsts: Vienu ciešu apskāvienu un klusu pateicību
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Ceturtdiena, 25. decembris, 2025 12:11

OgreNet svētku trešais sirdsstāsts: Vienu ciešu apskāvienu un klusu pateicību

Līga Lūse / OgreNet

Priecīgus Ziemassvētkus! To vēlam visiem saviem lasītājiem, un kopā lasām mūsu redakcijas trešo sirds stāstiņu par Ziemassvētku sajūtām šajā gadā. Ar to dalās mūsu Līga Lūse, viņas pārliecība ir, ka svētkus noteikti radām mēs visi kopā, un katram mūsu lasītājam vēlam ciešu apskāvienu un kādu klusu pateicības vārdu.

Ziemassvētku sajūta ir kopā būšanā. Tā rodas redzot mīļoto cilvēku smaidus un dzirdot viņu smieklus. Šis ir laiks, kad varam apstāties no ikdienas skrējiena un novērtēt tos, kas mums ir apkārt. Pat ja tā ir maza dāvaniņa, klusi izteikts pateicības vārds vai nedaudz ciešāks apskāviens kā ierasts, ir svarīgi pateikt paldies tiem, kuri bija ar mums visu cauru gadu. 

Ziemassvētku sajūtu nevar uzburt viens cilvēks, to daram mēs visi, vai tas būtu sabiedrībā vai ģimenē. Ne velti šajā ziemīgajā laikā visapkārt redzam labdarības pasākumus un maratonus. Mēs viens bez otra esam bezspēcīgi un bez vērtības, tāpēc ir jauki, ka vismaz reizi gadā, kaut vai tikai tradīcijas pēc, domājam un palīdzam cits citam.

Tikai kopībā šie svētki ir iedomājami un tikai esot pateicīgi viens otram, mēs varam uzburt Ziemassvētku brīnumu! Lai priecīgi un sirdspilni svētki!

Lasi arī Undīnes Arājas un Evas Lūses Ziemassvētku sirdsstāstus!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?