Ziemassvētku sajūta ir kopā būšanā. Tā rodas redzot mīļoto cilvēku smaidus un dzirdot viņu smieklus. Šis ir laiks, kad varam apstāties no ikdienas skrējiena un novērtēt tos, kas mums ir apkārt. Pat ja tā ir maza dāvaniņa, klusi izteikts pateicības vārds vai nedaudz ciešāks apskāviens kā ierasts, ir svarīgi pateikt paldies tiem, kuri bija ar mums visu cauru gadu.
Ziemassvētku sajūtu nevar uzburt viens cilvēks, to daram mēs visi, vai tas būtu sabiedrībā vai ģimenē. Ne velti šajā ziemīgajā laikā visapkārt redzam labdarības pasākumus un maratonus. Mēs viens bez otra esam bezspēcīgi un bez vērtības, tāpēc ir jauki, ka vismaz reizi gadā, kaut vai tikai tradīcijas pēc, domājam un palīdzam cits citam.
Tikai kopībā šie svētki ir iedomājami un tikai esot pateicīgi viens otram, mēs varam uzburt Ziemassvētku brīnumu! Lai priecīgi un sirdspilni svētki!
