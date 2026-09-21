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Pirmdiena, 21. septembris, 2026 09:43

Šorīt no ugunsgrēka Ogrē izglābts cilvēks, 13 iedzīvotāji evakuējas pašu spēkiem

OgreNet / Leta
Šorīt no ugunsgrēka Ogrē izglābts cilvēks, 13 iedzīvotāji evakuējas pašu spēkiem
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Pirmdiena, 21. septembris, 2026 09:43

Šorīt no ugunsgrēka Ogrē izglābts cilvēks, 13 iedzīvotāji evakuējas pašu spēkiem

OgreNet / Leta

Šorīt, 21. septembrī, no kāda degoša dzīvokļa Ogrē izglābts cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Glābēji saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega durvis divu kvadrātmetru platībā.

Ziņots, ka 13 cilvēki no ēkas evakuējās pašu spēkiem.

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