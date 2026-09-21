Šorīt no ugunsgrēka Ogrē izglābts cilvēks, 13 iedzīvotāji evakuējas pašu spēkiem

Lasiet arī - Ogrē liesmas četrās stundās iznīcina vairākas garāžas un kādu retro auto
"Gaidīt, ka būs vēl?" Ogres garāžu kooperatīvā izceļas divi ugunsgrēki 24 stundu laikā – policija meklē aculieciniekus
Šorīt, 21. septembrī, no kāda degoša dzīvokļa Ogrē izglābts cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Glābēji saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega durvis divu kvadrātmetru platībā.
Ziņots, ka 13 cilvēki no ēkas evakuējās pašu spēkiem.