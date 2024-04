Pirmdien un otrdien ceļi var apledot

Meteoroloģiskā prognoze liecina, ka, sākot no šodienas rīta līdz pat otrdienas vidum valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana - vietām veidosies 5-8 cm bieza sniega sega. Pirmdienas vakarā, pazeminoties gaisa temperatūrai, gaidāms neliels sals un ļoti stipra snigšana - dažviet sniega segas biezums varētu sasniegt desmit centimetrus. Uz ceļiem veidosies apledojums, snigšanas laikā dažviet redzamība pasliktināsies līdz 200-500 metriem un vietām gaidāms arī neliels putenis.

Autovadītāji tiek aicināti plānot papildu laiku ceļam, kā arī rūpīgi vērtēt ceļa seguma stāvokli un izvēlēties tam atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērot drošu distanci. Īpaši piesardzīgiem jābūt tiem autovadītājiem, kuri jau ir nomainījuši ziemas riepas pret vasaras.

Neraugoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, valsts ceļu tīklā ir sākusies būvdarbu sezona un satiksmes ierobežojumi ieviesti jau 27 valsts ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir autoceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei, autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) posmā no Umurgas līdz Iesalkājai, autoceļa Skrunda-Aizpute (P117) posmā aiz Kazdangas, uz autoceļa Kandava-Saldus (P109) no Zemītes līdz Kapukrogam, autoceļa Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslatiem līdz Zasai un autoceļa Smiltene-Valka (P24) posmā no Smiltenes līdz autoceļam Blome-Birzuļi-Palsmane (V243).

Satiksmei ir slēgts tilts pār Vēdzeles upi uz reģionālā autoceļa Tukums-Kuldīga (P121). Slēgto posmu var apbraukt pa autoceļiem Aizstrauši-Starpiņas (V1478) un Kandava-Saldus (P109), tam jāplāno 20 minūtes ceļā.

Informācija par visiem būvdarbiem valsts autoceļu tīklā ir atrodama LVC interneta mājaslapā.