1. vieta
"Smejas par vienkāršiem ļaudīm!" Sabiedrība neizpratnē par zemā cenu groza reālo labumu
Šī gada 27. maijā Latvijā tika parakstīts memorands, kas paredzēja zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, lai mazinātu pārtikas cenu pieaugumu. Tagad šī sistēma jau darbojas: katrā no 10 pārtikas preču kategorijām pircējiem pieejams vismaz viens produkts par iespējami zemāko cenu, un šie produkti tiek regulāri mainīti, nodrošinot piedāvājuma aktualitāti. Pašlaik zemo cenu grozu piedāvā četras lielākās tirdzniecības ķēdes — "Maxima", "Rimi", "Top" un "Lidl". Kā šo iniciatīvu vērtē Latvijas iedzīvotāji? Vai tā strādā?
2. vieta
Nelūgti viesi Ogrē? Pie dzīvokļa durvīm atrasts rīks, ko mēdz izmantot zagļi
“Facebook” grupā "Ogre mūsu pilsēta" plašu uzmanību guvis brīdinājums ogrēniešiem – kāds nezināms cilvēks naktī, iespējams, mēģinājis ielauzties kāda vīrieša dzīvoklī.
3. vieta
Skolēni pauž viedokli par matemātikas eksāmenu: Kompleksos uzdevumus nevarēja saprast
Arī šogad 9. klases skolēniem minimālais eksāmenu vērtējumu slieksnis saglabāsies 10% apmērā iepriekš iecerēto 15% vietā. Sākot ar 2025. gada 1. septembri, paredzēts, ka arī 9. klasēm eksāmenā būs jāsasniedz 20%, lai pārbaudījums tiktu nokārtots. Trešdien, 28. maijā, Latvijā uz matemātikas eksāmenu devās un savas zināšanas apliecināja 9. klašu skolēni, arī Ogres novadā. "OgreNet" sazinājās ar vairākiem eksāmena rakstītājiem no dažādām novada skolām, lai uzzinātu pirmos iespaidus un prognozes par savu sniegumu. Kā zināms, jau pērn VISC pauda viedokli, ka iepriekšējos gadus matemātikas eksāmenā neesot bijis pietiekami daudz uzdevumu ar augstu izziņas darbības līmeni, tāpēc eksāmenu jau 2024. gadā veidoja ar vairāk šādu uzdevumu, lai apgūto varētu demonstrēt skolēni ar augstāku spēju līmeni. Līdzīgi kā gadu iepriekš, arī šogad, iespējams, tieši šī uzdevumu daļa ar kompleksajiem uzdevumiem radīja vislielāko satraukumu skolēniem.
4. vieta
Policijā saņemta informācija, ka 21. martā SIA darbinieki Ogrē, pārskaitot inkasācijas iepakojumā ievietoto naudu, kas pieņemta kādas SIA objektā, konstatēja vienu piecdesmit eiro banknoti ar viltojuma pazīmēm. Saņemta arī informācija, ka 28. martā SIA darbinieki Ogrē, pārskaitot inkasācijas iepakojumā ievietoto naudu, kas pieņemta kādas SIA objektā, konstatēja vienu divu eiro monētu ar viltojuma pazīmēm. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
5. vieta
Ogrē viņu nodēvēja par "tēti uz izsaukuma". Aleksis Daume par iedotajiem kredītiem un labajiem tēviem
Aleksis Daume – misionārs, personīgās izaugsmes treneris un, kā viņu pašu reiz nodēvēja, “tētis uz izsaukuma”. Viņš raidierakstā "Kas Tavos bēniņos" smejoties saka – vikinga asinīm cauri plūst arī dīvaina vēlme doties tur, kur normāli cilvēki negribētu atrasties. Un viņš iet – gan burtiski, gan iekšēji – uz vietām, kur nav droši, bet kur var atklāt patiesību.
6. vieta
Jaunieši sēž "hesburgeros", bet mūsu ministri kā saules aptumsums - kulinārijas blogeris nejūtas sadzirdēts
Pirms nepilna mēneša sabiedrībā pazīstamais kulinārijas blogeris Pipars jeb Rojs Puķe skaļi klajā nāca ar publisku paziņojumu, ka uzrakstījis atklātu vēstuli gan Labklājības ministram Reinim Uzulniekam, gan Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par skolēnu radošumu, dzīves prasmēm un kulinārijas nozīmi. Viņš uzskata, ka šodien bērniem iztrūkst prasmes sev pagatavot ēst, tāpēc valstiskā līmenī nepieciešams atbalsts. Lai arī sociālajos medijos ieraksts sasniedza pāri 220 000 skatījumu un vairāk kā 70 personīgi saņemtas vēstules no sekotājiem, ministriju puse klusē. Blogeris savā jaunākajā ierakstā pauž neizpratni - "kāpēc mūsu ministri ir kā saules aptumsums – redzami tikai reizi četros gados?" Nav noslēpums, ka viņš ir arī atradis līdz šim iespēju un laiku, lai personīgi tiktos ar dažādiem politikas veidotājiem, bet "tas viss līdz šim ir beidzies ar attaisnojumu, ka līdzekļu budžetā nav....."
7. vieta
Ritvars Jansons: Izskanējis arī priekšlikums Ogri nolīdzināt ar raķetes palīdzību
Jau vairākas dienas publiskajā telpā nerimst diskusijas par krievijas armijas karavīra formas izstādīšanu Ogres Vēstures un māksla muzejas ekspozīcijā "Brīvības ceļš". Lūk, ko par notikušo, sociālajos tīklos, raksta izstādes autors, Dr.hist. Ogres Vēstures un mākslas muzeja vadītāja vietnieks zinātniskajā darbā Ritvars Jansons.
8. vieta
18 gadus pārmaksāt par elektrību! Cik reāla iespēja mājsaimniecībām ir atgūt turpat 2000 eiro?
Pirms četriem mēnešiem Latvijā domubiedru grupa dibināja biedrību “Tiesiskums.lv”, kas juridiskās palīdzības sniegšanai ir piesaistījusi pazīstamus advokātus, kura par galveno mērķi izvirzīja tiesiskuma un atbildības veicināšanu publiskās pārvaldes institūciju darbībā. Tiesību zinātņu doktors, praktizējošs zvērināts advokāts Artis Stucka "OgreNet" norāda, ka gan viņu, gan citus kolēģus uztrauc Latvijā vairākas “ilgstoši notikušās nejēdzības” un tas, ka Latvijā līdz šim nav ieviesta ārzemēs ierastā prakse par kolektīvajām sūdzībām, kas paredz kolektīvi vērsties pret šādām bezjēdzībām. Tādēļ biedrība izveidojusi oficiālu portālu ar tādu pašu nosaukumu – tiesiskums.lv, kurā līdz 1. oktobrim aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju vai uzņēmumu reģistrēties "prettiesiski iekasētās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanai". Kā cilvēki ir saskārušies ar OIK maksājumiem savos rēķinos un vai patiešām viena mājsaimniecība vidēji varētu ar biedrības atbalstu atgūt turpat 2000 eiro – par to vaicājām vienam no biedrības piesaistītiem zvērinātiem advokātiem – A. Stuckam.
9. vieta
Ogrē un Ogresgalā guļ pie stacijas un grāvī
15. aprīlī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Brīvības ielā, grāvī guļ persona reibuma stāvoklī. Ierodoties pamanīts, ka uz zemes guļ divi vīrieši. Ņemot vērā, ka personas patstāvīgi nespēja pārvietoties un bija spēcīgā alkohola reibumā, vīrieši sākotnēji nogādāti Ogres rajona slimnīcā veselības stāvokļa novērtēšanai, pēc tam ievietoti atskurbtuvē.
10. vieta
1. jūlijā policijā saņemta informācija, ka Ķegumā pie kādas privātmājas atrodas romu tautības persona, kura jau trīs nedēļas darbdienās ap pusdienlaiku apseko Ķegumā privātmāju teritorijas. Likumsargi pamanīja aprakstam līdzīgu personu. Vīrietis norādīja, ka neesot Latvijas pilsonis un dzīvojot Rīgā. Personai nebija līdzi dokumentu, bet viņš skaidroja, ka šajā privātmāju teritorijā atrodoties arī divi vīrieša draugi un dokumenti esot pie viņiem mašīnā. Pēc mirkļa piebrauca auto «Renault Megane Scenic», kurā atradās vēl divas personas. Visiem vīriešiem bija dokumenti un derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikas teritorijā.