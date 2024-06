Egils Helmanis: Verga kaklasiksna ir vieglāka par bruņuvesti un triecienšauteni

Egils Helmanis: Verga kaklasiksna ir vieglāka par bruņuvesti un triecienšauteni

Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Hermaņa pārdomas braucot no Ukrainas.

"40 milj. iedzīvotāju lielai valstij Ukrainai pietrūkst karavīru, lai padzītu okupantu no savas zemes. Tas rada satraukumu par to, cik ļoti mēs Latvijā dzīvojam sašķeltā sabiedrībā attiecībā uz valsts aizsardzību. Pie tā vainīgi esam gan katrs no mums individuāli, gan valsts kopumā, kā arī ļoti lielā mērā sabiedriskais medijs, jo bieži sižeti tiek veidoti nevis profesionalitātes vadīti, bet ir politisko simpātiju vadīti.