Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Pirmdiena, 16. marts, 2026 15:29
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Jēkabsonu, kurš pēdējoreiz redzēts Ikšķilē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2004. gadā dzimušo Jāni Jēkabsonu, kurš šā gada 11. martā ap pulksten 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ogres novadā, Ikšķilē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.