Guntars, Guntis, Guntris
Pirmdiena, 16. marts, 2026 15:29

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Jēkabsonu, kurš pēdējoreiz redzēts Ikšķilē

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jāni Jēkabsonu, kurš pēdējoreiz redzēts Ikšķilē
Foto: Valsts policija
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2004. gadā dzimušo Jāni Jēkabsonu, kurš šā gada 11. martā ap pulksten 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ogres novadā, Ikšķilē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?