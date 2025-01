Ainars Mēness: Paaudzes mainās, dziedāšanas tradīcijas ne

Un piedzīvot Ainaram patīk – gan iesaistoties muzikālos projektos, gan apceļojot pasauli, gan kā taksometra vadītājam uzklausot visdažādākos cilvēkus. “Dzīvoju darbu viesulī un izbaudu to,” atzīst Ainars. Vaicāts, kur viņam rodas tik daudz enerģijas, viņš nosmej: tā kā ir dzimis Lauvas zīmē Ugunīgā Zirga gadā, pulvera esot gana.

– Jums ir ļoti interesants uzvārds.

– Jā, esmu Mēness – kā debesu spīdeklis, nevis kalendāra vienība. Padomju gados gan biju Mēnesis. Tolaik armijā krievi nevarēja saprast, kā tas var būt, ka vectēva uzvārdā ir divi burti “s”. Vienu noņēma nost. Brīvvalsts laikā atguvu savu īsto uzvārdu. Starp citu, esmu Ainars ar īso ”a”. Tētis kādreiz nodarbojās ar svarcelšanu, Latvijā ieguva sudraba medaļu. Manis tad vēl nebija. Kad es piedzimu, viņam ļoti patika šis vārds. Tolaik bija arī tāds sportists šķēpmetējs Ainars Leja. Šis vārds nāk no somu valodas un nozīmē ‘zobens’. Varbūt tādēļ man ir tik daudz enerģijas un pārliecības. Turklāt esmu dzimis Ugunīgā Zirga gadā un pēc horoskopa esmu Lauva. Tātad visas izpausmes jāreizina ar divi – jebkura pozitīvā un jebkura negatīvā lieta. Starp citu, vācu valodā ir vārds einer, kur divskani “ei” izrunā plati, gandrīz kā “ai”, – tā vācieši saka, kad vēlas pateikt vārdu “viens”.

– Zinu, ka esat beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un darbojaties Latvijas Radio korī.

– No 1993. līdz 1996. gadam dziedāju Latvijas Radio kora tenoru grupā pie Sigvarda Kļavas.

Diriģents Ainars Mēness Dikļos, saņemot galveno balvu kategorijā “Pilsētu kori”.



– Kā ceļš jūs aizveda līdz Salaspilij un korim “Elpa”?

– Savulaik šis koris piedzīvoja krīzi un izjuka. Tad mani uzmeklēja draugi no Salaspils un teica, ka koris taču grib dziedāt! Tā nu mēs šo kori reanimējām. Mans draugs Gunārs Kūkojs, ar kuru kopā savulaik strādāju Latvijas Radio korī, sāka dziedāt korī “Lōja”, kur tobrīd biju arī es. Viņš konstatēja, ka “Elpa” ir pajukusi, un teica, ka vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Tā mēs sākām darboties, pamazām savācu kolektīvu. Piedalāmies Dziesmu svētkos un kuplinām koncertus arī Mežaparka estrādē. Pērn bijām “Grand Prix” laureāti pilsētkoru grupā Dikļos, pirmie labākie.

– Dzirdēju, ka tie nav vienīgie “Elpas” panākumi.

– Pagājušā gada pavasarī mēs piedalījāmies pareizticīgo koru konkursā Polijā, kur ieguvām pirmo vietu. Šis un “Grand Prix” Dikļos ir mūsu augstākie sasniegumi. 2017. gada Eiropas Koru olimpiādē kategorijā “Kamerkori, vokālie ansambļi” ieguvām sudraba diplomu. Vēl esam braukuši uz starptautiskajiem koru festivāliem gan Gruzijā, gan Ukrainas Karpatos. Šī pieredze mums bija dvēselei ļoti tuva. Iepazīstamies ar to pusi, kas ir vairāk uz austrumiem. Dzīvē viss notiek negaidīti, ar to mēs rēķināmies. Neviens jau nedomāja, ka 21. gadsimtā Eiropā notiks karš.

Ainars Mēness ar savu kori “Elpa” pēc konkursa Haijnuvkā Polijā



– Kas tagad ir iecerēts muzikālajā sfērā? Kādos pasākumos koris piedalīsies?

– Mūsu ciešs uzskats ir tāds, ka cilvēkiem ir vajadzīga socializēšanās, un to mēs arī nodrošinām. Mūsu kora mēģinājums sākas ar tēju un pīrādziņiem vai maizītēm. Mēs aprunājamies, pasocializējamies un tikai tad ķeramies pie darba. Mērķus nosakām kopīgi. Ja noskaidrojam, ka lielākā daļa vēlas piedalīties kādā pasākumā, tad mēs to arī darām. Kā saka, tiek ievēroti labākie demokrātijas principi.

– Kā jums ienāca prātā doma par socializēšanos? Ne visur šāda tradīcija tiek piekopta. Vai koristi paši piedāvāja, ka vajag sanākt un iedzert tēju, apēst kādu maizīti?

– Nē, šai tradīcijai saknes stiepjas tālākā pagātnē, kad es ceļoju pa pasauli ar dažādiem koriem. Redzēju, ka koristi, piemēram, sestdienās vai kādā citā dienā satiekas uz visu dienu – vai tas bija viesu namā, pašu namā vai baznīcā, nav svarīgi. Viņiem galvenais bija šī socializēšanās, nevis sasniegumi, konkursi. Protams, tobrīd mums tas likās jocīgi, jo mēs visi strādājām pēc viena rāmīša – septiņos sākam, desmitos beidzam, pauze tik un tik minūtes, strādājām bez sarunām, bez ierunām, bez humora, bez iebildēm un tamlīdzīgi. Tas viss bija diezgan nogurdinoši.

Mūsdienu ļaudis, jaunās paaudzes cilvēki, nav gatavi tādam režīmam, un tas arī nav vajadzīgs. Lai mēs saglabātu savas tradīcijas un savu kultūras mantojumu, mums visupirms jābūt ļoti cilvēcīgiem un iejūtīgiem. Mēs nevaram būt ar cirvi rokās. Ir kolektīvi, kur dalībniekiem maksā algu un kurus tad spīdzina un spiež no viņiem ārā pēdējo sulu. Manuprāt, tas nenes vajadzīgo rezultātu. Cilvēki emocionāli pievelkas pie tiem, kas domā citādi, kas nepiespiež un nepieprasa obligātumu. Daudz vairāk var panākt ar brīvprātību, nevis spaidiem.

– Cik liels ir jūsu koris?

– Uz papīra vai realitātē? Koru skatē mēs bijām četrdesmit pieci dalībnieki, bet parasti mēģinājumus apmeklē vidēji divdesmit, trīsdesmit dziedātāju. Ja ir visādas epidēmijas, tad, protams, nāk mazāk.

– Vai uzņemat arī jaunus dalībniekus?

– Jā! “Elpas” dziedātāju pulkam var pievienoties visa gada garumā. Kā rakstīts mūsu tīmekļvietnē, ja dungošana mājās tev kļūst par garlaicīgu, tad nāc – dungosim kopā gan latviešu kormūziku, gan garīgo mūziku, gan populāro mūziku, gan arī tavu mīļāko dziesmu!

Mums dziedāšana ir prieks, atpūta, enerģija, atklāsme un lielisks kopā būšanas veids. Paaudzes mainās, taču dziedāšanas tradīcijas ne. Vai tie būtu pasākumi kultūras namā vai koncerti baznīcās, vai draudzības vakari ar citiem Latvijas koriem, mēs visam gatavojamies ar neizsīkstošu vēlmi un lielu atbildību.

Ainara Mēness vadītajā korī “Elpa” dzied dažādu vecumu un dažādu profesiju pārstāvji.



– Kādā vecuma grupā ir koris “Elpa”?

– Mums nav nekādu ierobežojumu. Nāk arī sešpadsmitgadīgi skolēni dziedāt kopā ar savu mammu vai tēti. Altu grupā ir cilvēki pensijas vecumā, viņiem ļoti labi turas balss. Dzied gan mūzikas skolotāji, gan vienkārši strādnieki, piemēram, no lidostas, kuriem ir lieliskas dotības.

Ziniet, dziedāšana palīdz noturēt veselību. Ir stāsts par kādu kanādiešu koristu, kurš savos astoņdesmit gados aizgāja pie ģimenes ārsta pārbaudīt veselību. Ārsts pajautāja, ko viņš ikdienā dara. Vīrietis atbildēja, ka reizi nedēļā dodas dziedāt uz kori. Ārsts sacīja: jūs esat praktiski vesels, uz redzēšanos! Tā ir atbilde uz jautājumu, ko dod dziedāšana.

– Kā jūs savu dzīvi saistījāt ar dziedāšanu un kordiriģēšanu? Vai jau skolas laikā bijāt kora dalībnieks?

– Es nāku no skolotāju ģimenes trešajā paaudzē. Mana vecmamma bija skolotāja, mans tētis un mamma bija skolotāji, tāpat arī mana māsa, krusttēvs un krustmāte. Tādēļ es esmu nevis skolotājs, bet gan diriģents. Tā sanāca, ka bērnībā man iepatikās spēlēt klavieres. Es izmācījos klavierspēli, pabeidzu Saldus Mūzikas skolu ar viduvējām atzīmēm. Sapratu, ka pianists es laikam nebūšu, jo man nav pacietības sēdēt pie instrumenta sešas stundas dienā. Meklēju, kas vēl varētu būt interesants, un parādījās iespēja mācīties diriģēšanu. Iestājos Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, nevis aizgāju uz Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skolu, kur man saskaņā ar savu dzīvesvietu bija tā kā jādodas. Nostājos pretvējā un visu izdarīju, divus gadus nomācījos Rīgā. Bet vienalga nonācu Liepājā – pabeidzu pie Valda Vikmaņa mūzikas vidusskolu.

– Un pēc tam devāties uz Latvijas Mūzikas akadēmiju?

– Jā, toreiz tā vēl bija konservatorija, mācījos pie Imanta Kokara audzēkņa Augusta Noviča. Biju vienā kursā ar Mārtiņu Klišānu. Tāda bija tā notikumu ķēdīte. Vēl paguvu nodienēt padomju armijā, tiku redzējis arī to pulveri.

Esmu vadījis kolhoza kori Aizkrauklē. Pēc tam kopā ar Māri Bataragu desmit gadus vadījām vīru kori “Staburags”. Tā pamazām es attīstījos. 2016. gada rudenī saņēmu piedāvājumu doties uz Salaspili, un tagad esmu tur. Salaspilī mana sirds ir visvairāk. Paralēli tam visam daru pilnīgi citu lietu – tas varbūt liksies pilnīgi absurdi, bet jau kopš 1997. gada es stūrēju taksi, tā sakot, strādāju par taksometra vadītāju.

– Cik interesanti! Kā tagad ir ar takšiem? Laikam konkurence ir liela un braucēju nav tik daudz, vai tieši otrādi?

– Specifika ir ļoti vienkārša. Lai viss izdotos, viens no galvenajiem noteikumiem – tev jābūt mazliet psihologam. Jo katram, kurš kaut kur dodas, jau ir kāda sāpe, kāda vajadzība, un tev jābūt tam ārstam, kas visu saved kārtībā. Kā taksists esmu vedis divas dāmas, kas bija sakravājušas mantas un aizgājušas prom no vīra. Mēs tikām līdz pusceļam, parunājāmies, vienojāmies, ka viņas mēģinās vēl, un griezāmies atpakaļ. Tā, lūk!

Tas nav viegli, protams, ir žuļiki, visādas citas lietas. Šobrīd jau darboties šajā sfērā ir vienkārši, strādāju “Bolt” platformā, un tas ir brīvs izvēles darbs. Man ir pašam sava mašīna, savs darbinieks, mēs sarunājam maiņas un iespējas. Kad man jābūt korī, tad strādā mans pārinieks, kad es varu, tad dodos ielās. Tā mēs palīdzam cilvēkiem pārvietoties.

Ainars Mēness kopā ar saviem kormeistariem Eviju Lipiņu un Agni Augustinoviču.



– Vai jums kaut kad sanāk arī atpūsties?

– Protams. Piemēram, decembris, Ziemassvētki, Vecgada vakars un Jaungads, taksistiem ir īstais pļaujas laiks. Līdz ar to ir jāsaplāno, ka tu vienu laiciņu strādā, pēc tam laiciņu atpūties un baudi kopā ar bērniem kādu vakarēšanu. Tāpat man sanāk arī dažādi braucieni saistībā ar mūziku.

Es jau divdesmit divus gadus dziedu arī pareizticīgo korī “Blagovest”. Tā ir vēl viena mana šķautne. Piedevām tam visam darbojos Ziemassvētku korī “Stāsts”. Devāmies iedegt eglīti kopā ar prezidentu. Esmu ierauts diezgan lielā darbu viesulī. Cik ilgi to cilvēks var izturēt, neviens nezina, bet vajag kaut ko darīt, nevar sēdēt stūrī un raudāt.

– Kur jūs gūstat enerģiju, lai paveiktu tik daudz lietu?

– Nekas jau nav neiespējams, viss ir galvā. Protams, laiku ir jāmāk plānot, un tas ir visgrūtāk. Tā kā es nāku no Kurzemes laukiem un mani senči, tā teikt, mācēja strādāt ar zemi, arī es to māku. Tas nozīmē, ka mēs droši vien enerģiju ņemam vai nu no augšas, vai arī no zemes. Vai arī vienkārši esam piedzimuši īstajā laikā un vietā.

– Cik bērnu jums ir?

– Man ir dēls un meita. Klasiska latviešu ģimene. Meita ir vecākā. Viņa dzīvo Salaspilī, dēls Rīgā. Abi ir izmācījušies, abiem ir mūzikas skolas diploms. Tas bija mans pirmais uzstādījums, kā jau saprotams, – vispirms iegūsti mūzikas skolas diplomu, tālāk dzīvē dari pats, ko vēlies. Zināšanas mūzikā nekad netraucē. Es domāju, ka bērni man ir ļoti pateicīgi par to.

– Tikko sācies jaunais gads. Vai ir kādi jautājumi, par kuriem šajā laikā vairāk piedomājat?

– Tagad visi cilvēki ir bailīgi, un es par to esmu diezgan sašutis. Var slēpties feisbukā, gānīties un darīt tamlīdzīgas lietas, tas ir nežēlīgi. Kā divkaujā – atnāc, noskaiti soļus un tad izrēķinies. Vajag būt empātiskākiem. Un vairāk priecāties par labo, novērtēt pasaules daudzveidību. Man viss patīk. Man patīk dziedāt, patīk svinēt svētkus, patīk dāmas, patīk ceļojumi. Man patīk baudīt dzīvi, un no tā es neatsakos. Arī lasītājiem gribētu novēlēt – saskatīt vairāk gaišuma ikdienā, sajust sevī enerģijas avotu, atrast savu aizraušanos, lai dzīve iemirdzētos, ieskanētos košāk.





#SIF_MAF2025

Par publikācijas saturu atbild laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" redakcija.