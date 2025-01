Vai «paristi» finansē savas kampaņas no Eiropas fonda naudas?

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kas dažādiem biedrību projektiem sadala un uzrauga fondu naudu, ir piešķīris gandrīz 190 000 eiro biedrībai «Delna» un tās sabiedrotajiem. Projekta nosaukums ir klasiskā birokrātu valodā – «Integritātes pakti – sabiedrības iesaiste publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībā».

Varētu domāt, ka šis projekts paredzēts, lai uzraudzītu nodokļu maksātāju naudas tērēšanas lietderību, tomērironiskā kārtātas, visticamāk, ir veids, kā iegūt nodokļu maksātāju naudu, lai pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām realizētu savas kampaņas.

Galvenos faktus un secinājumus nododam arī lasītāju izvērtēšanai.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka SIF, kura galvenais mērķis oficiāli ir sabiedrības saliedēšana un biedrību atbalsts, kopš 2019. gada rudens līdz 2024. gada vasarai vadījusi Zaiga Pūce. Par SIF sekretariāta direktori Zaiga Pūce kļuva laikā, kad viņas dzīvesbiedrs Juris Pūce bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, pārstāvot politisko spēku «Attīstībai/Par!». Jāņem vērā, ka normatīvie akti paredzēja – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir arī viens no SIF padomes locekļiem, tātad faktiskiJuris Pūce «uzraudzījis» savas sievas vadītu iestādi.

Savukārt kāda cita SIF darbiniece, sekretariāta direktores vietniece Dace Spaliņa, kuras vadītais departaments atbildīgs par biedrību projektu konkursiem un uzraudzību, 2020. gadā ieņēma Rīgas mēra Mārtiņa Staķa padomnieces amatu. Mārtiņš Staķis pašvaldības domē tika ievēlēts no partiju apvienības «Attīstībai/Par!». Nenoliedzami, ka padomnieka amats ir politiski nozīmīgs un norāda uz ideoloģisku un praktisku saikni ar partiju.

«Attīstībai/Par!» biedrs Jēkabs Kārlis Rasnačs, kurš kandidējis no šā politiskā spēka 14. Saeimas vēlēšanās, ir jau pieminētā projekta koordinators organizācijā «Sabiedrība par atklātību – Delna».

Runājot par biedrību «Sabiedrība par atklātību – Delna», jāpiemin tās ilggadējā vadītāja un līdzdibinātāja, politiskās partijas «Kustība «Par!»» valdes locekle, bijusī Saeimas deputāte (ievēlēta no apvienības «Attīstībai/Par!») Inese Voika.

Projektu politiskās partijas «Attīstībai/Par!» biedru iecienītā biedrība «Sabiedrība par atklātību – Delna» īstenoja kopā ar sadarbības partneriem, un to skaitā ir arī «Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība». Šīs biedrības valdes locekle ir bijušā veselības ministra, kurš tika ievēlēts no partiju apvienības «Attīstībai/Par!», Daniela Pavļuta sieva Elīna Grīnhofa.Viņa neveiksmīgi kandidējusi pašvaldību vēlēšanās Ogres novadā 2021. gadā no partijas «Kustība «Par!»».

«Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības» valdē, izņemot Daniela Pavļuta sievu Elīnu Grīnhofu, ir arī Kārlis Avotiņš un Kārlis Šēnhofs. Abi šie kungi ir bijuši partiju biedri un piedalījušies pašvaldību vēlēšanās Ogres novadā no partijas «Konservatīvie» (K. Avotiņš) un Latvijas Reģionu apvienības (K. Šēnhofs).

«Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības» valdē esošie cilvēki ir nesekmīgi piedalījušies pašvaldību vēlēšanās, nav tikuši ievēlēti. Ir acīm redzams, ka gan viņu personiskās, gan biedrības kopējās aktivitātes ilgstoši bijušas vērstas uz Ogres novada domes vadītāja Egila Helmaņa nepamatotu kritiku un sabiedriski politiskā tēla bojāšanu.

Biedrības aktivitātes liek domāt, ka tās izveides pamatojums ir politiskas alianses veidošana ar nolūku piedalīties nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Kā apstiprinājums minētajam kalpo arī biedrības mājaslapā atrodamais raksts «Starpziņojums par vienošanos par uzraudzību», kurā vispārinātā veidā pausts, ka Ogres novada pašreizējais vadītājs neesot ieinteresēts sadarbībā ar iedzīvotājiem un biedrībām, – Ogres novada pašvaldība minēta kā negatīvs piemērs. Zīmīgi, ka, kā izriet no pavadošās informācijas, šī publikācija ir tapusi kā aktivitāte jau vairākkārt pieminētajā ES Atveseļošanas fonda finansētajā projektā.

«Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība» piedalījusies arī sarunu festivālā «Lampa», kurā rīkoja diskusiju ar nosaukumu «Valstspilsēta = pilsētvalsts? Kur ir pašvaldību autonomijas robežas?», un tās ietvaros savam politiskajam oponentam –Ogres novada domes vadītājam – veltīja krāšņus epitetus, lai radītu pārliecību, ka šī persona ir nedemokrātiska un nedarbojas iedzīvotāju interesēs.

Tāpat SIF atbalstītā un Eiropas Savienības finansējumu saņēmusī organizācija «Sabiedrība par atklātību – Delna» 2023. gada aprīlī ir organizējusi piketu, lai panāktu Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atstādināšanu no amata.

190 000 eiro ir ievērojama summa. Ļoti iespējams, ka nozīmīga tās daļa tiks izmantota, turpinot tiešu un netiešu priekšvēlēšanu kampaņu. Ar interesi sekosim līdzi tam, kā šādu Eiropas fondu naudas izlietojumu vērtēs Eiropas prokuratūra, kura šo iesniegumu ir pieņēmusi un uzsākusi pārbaudi.