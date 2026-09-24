Artusa Kaimiņa stāsts par Latvijas skolu, bērniem un ikdienu, kas ļaus paskatīties uz izglītību no pavisam cita skatpunkta.
Ceturtdiena, 24. septembris, 2026 16:43
VIDEO: “Ja skolas nebūtu, kaut kas pazustu” – Meņģelē turas pie savas skolas
Meņģelē dzīvo ap 400 cilvēku, bet vietējā skolā šobrīd mācās vien četri bērni, bet bērnudārzu apmeklē pieci. Tomēr vietējiem skola nav tikai skolēnu skaits Excel tabulā – tā ir vieta, kur deg gaisma, skan bērnu smiekli un saglabājas sajūta, ka pagasts vēl dzīvo. Skolas slēgšana, kā sarunā atzīst tās pārstāvji, Meņģelē radītu teju “iznīcības sajūtu”.